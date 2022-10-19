СБУ под Киевом задержала члена теробороны, обвиняемого в коллаборационизме (фото, видео)

По информации СБУ, мужчина участвовал в карательных рейдах ВС РФ и помогал захватчикам выявлять проукраинских жителей Киевской области.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании коллаборанта, который во время оккупации Киевской области помогал захватчикам осуществлять военные преступления. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Житель Бучи, по данным СБУ, во время оккупации части региона участвовал в карательных рейдах ВС РФ, а также помогал захватчикам выявлять среди местных жителей проукраинских граждан и участников подпольного сопротивления.

Правоохранители утверждают, что подозреваемый добровольно предложил свою помощь россиянам, которые выдали ему огнестрельное оружие, российскую "горку" и инструкции о дальнейших действиях в отношении гражданских лиц.

"Было установлено, что находясь на вражеском БТРе совместно с р**истами, он ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов территориальной обороны. В случае захвата Киевщины, он планировал войти в состав оккупационной администрации и продолжить репрессии против украинцев", — говорится в пресс-релизе ведомства.

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После деоккупации части региона подозреваемый остался в Киевской области. Для сокрытия фактов причастности к совершению военных преступлений, житель Бучи вступил в добровольческий батальон территориальной обороны.

В ходе следствия также было установлено, что коллаборант в будущем планировал передавать ВС РФ разведывательные данные о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины в Киевской области. Жителю Бучи, по данным СБУ, предъявлено подозрение по ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса — "Коллаборационная деятельность". Местному жителю Киевщины также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее СБУ сообщила о задержании в Днепре соратника экс-нардепа Ильи Кивы, который помогал российским войскам выявлять позиции систем ПВО.

Также сообщалось, что СБУ ликвидировала в Харьковской области две группы диверсантов из ЧВК "Вагнер".