В Харьковской области ликвидировали две группы диверсантов ЧВК "Вагнер", — СБУ (видео)

Спецназу удалось захватить в плен нескольких "вагнеровцев", среди которых — командир диверсантов, который пытался скрыть, что его группа занималась пытками.

Related video

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали две группы диверсантов российской частной военной компании "Вагнер", сообщает пресс-служба ведомства.

Спецназу из Центра специальных операций "А" и их коллегам из Харьковского управления СБУ после аэроразведки удалось установить местоположение базы "вагнеровцев". Ее окружили и провели молниеносный штурм, в результате которого одного бойца ЧВК ликвидировали, четырех захватили в плен. Потерь среди украинцев нет.

В СБУ отметили, что среди пленных оказался командир диверсионно-разведывательной группы.

"Он уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе — об устроенных оккупантами застенках для украинцев", — заявили в пресс-службе.

Пленный командир во время допроса рассказал, что его группу направили на точку для наблюдения. "Вагнеровцам" обещали позже прислать подкрепление, но поддержка не пришла.

Впрочем, оказалось, что захваченный оккупант поначалу сказал не все. Выяснилось, что его ДРГ занималась пытками.

Напомним, ранее в сети опубликовали фрагмент видеозаписи разговора руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с четырьмя бойцами из числа бывших заключенных, которые потеряли конечности в боях в Украине. Пригожин заявил им, что из ЧВК можно вернуться домой либо уйдя на пенсию по старости, либо в цинковом гробу.

В середине сентября появилось видео о том, как Пригожин вербует заключенных в "ЧВК Вагнер". Он пообещал им помилование после полугода службы. Всего в российских колониях завербовали не менее 6 тысяч заключенных на войну против Украины.