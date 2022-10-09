"Из ЧВК "Вагнер" можно уехать только в гробу": Пригожин поговорил с бывшими заключенными (видео)

Во время разговора с завербованными на войну и уже успевшими получить увечья уголовниками руководитель ЧВК вновь прошелся по российским военным, которые боятся воевать.

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Российские паблики опубликовали фрагмент видеозаписи разговора руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина с четырьмя бойцами ЧВК из числа бывших заключенных, которые потеряли конечности в боях в Украине.

"Сейчас запротезируемся, что дальше? — спросил их Пригожин. — К нам? Правильно. Из ЧВК "Вагнер" можно уехать только на пенсию по старости, либо в цинковом гробу. Остальные все возвращаются".

Пригожин спросил у одного из собеседников, сколько ему оставалось сидеть в тюрьме до того, как он согласился отправиться на войну. Тот рассказал, что отсидел 10 лет, оставалось еще 13.

"Ты был, как говорится, нарушитель, теперь — герой войны, — заявил глава ЧВК. — Поэтому каждый из вас внес лепту, которую, к сожалению, многие не вносили. Одни драпают, другие идут вперед. Те, кого учили всю жизнь, они драпают, а те, кого никто не учил, они идут — по фигу".

"Нам терять нечего", — заметил в ответ бывший заключенный.

"Ну понятно. Одни живут на теплых дачах, поэтому им есть, что терять. А другие, хоть их родина, как говорится, не сильно приветствовала, многих — с детства, все равно идут и делают то, что должны", — констатировал Пригожин.

Как Пригожин выступил против российских генералов

Напомним, 1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разжаловать генералов, ответственных за провалы в войне, и отправить их на передовую. Его поддержал Евгений Пригожин. Американский Институт изучения войны считает, что эти заявления могли подорвать авторитет российского президента Владимира Путина и спровоцировали недовольство россиянами военным руководством. Однако изначально мотивом демарша Кадырова и Пригожина могло быть желание Путина назначить виновных в неудачах армии РФ на Харьковском направлении.

Ранее западные СМИ сообщили, что Путина могут отстранить от власти, чтобы не допустить ядерной войны. Его оппонентами могут стать генералы, а также группа сотрудников администрации президента, бывших сотрудников КГБ и военных во главе с Пригожиным.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что причиной взрыва на Крымском мосту может быть внутренний конфликт в российских силовых структурах. По его мнению, представители ФСБ и ЧВК хотят "съесть" оппонентов из Минобороны РФ и Генштаба.

Как сообщалось, в середине сентября в сети распространилось видео о том, как Пригожин вербует заключенных в "ЧВК Вагнера". Российский бизнесмен пригрозил отбывающим тюремный срок расстрелом за дезертирство и пообещал помилование после полугода службы в ЧВК. Всего в российских колониях завербовали не менее 6 тысяч заключенных на войну против Украины.