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Военный Фокус Российско-украинская война Крымский мост взорван: что известно

"Пытаются съесть руководство Минобороны". Взрыв на Крымском мосту могли организовать российские силовики

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Повреждения на Крымском мосту после взрыва

Как считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, причиной взрыва может быть внутренний конфликт Минобороны РФ и ФСБ.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что причиной взрыва на Крымском мосту может быть внутренний конфликт Министерства обороны России и ФСБ. Об этом он написал у себя в Twitter.

"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство Минобороны/Генштаба. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина", –– в частности, написал Подоляк.

По его словам, такой серьезный промах теперь позволит военному ведомству страны-агрессора обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге Украины.

"Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню –– фура заехала из РФ", –– резюмировал Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк считает, что причина взрыва на Крымском мосту — разборки ФСБ и МО РФ

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, что стало причиной возгорания семи топливных цистерн. Движение через переправу перекрыли из-за повреждения дорожного полотна. Как стало известно, причиной происшествия стал взрыв грузового автомобиля.

Ранее Михаил Подоляк сказал, что взрыв –– это лишь начало освобождения Крыма от оккупационных российских войск.

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