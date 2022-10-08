"Крым. Мост. Начало". У Зеленского отреагировали на подрыв Крымского моста

В Офисе президента заявили, что причиной обрушения моста стало "головотяпство" со стороны самой России, а в дальнейшем Крым будет полностью освобожден от оккупантов.

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В Офисе президента Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, приведший к его частичному обрушению. В частности, представители властей назвали инцидент началом освобождения Крыма от оккупационных российских войск. Соответствующий пост в своем Twitter опубликовал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Крым. Мост. Начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано", — заявил представитель ОП.

[ + – ] Твит Михаила Подоляка

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале опубликовал пост с эмодзи моста и словом "головотяпство", которым в России оправдывают провалы, допущенные в ходе полномасштабной войны против Украины.

[ + – ] Пост Андрея Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский на взрыв на Крымском мосту в своих социальных сетях пока не отреагировал.

Напомним, сегодня утром в России сообщили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не повреждена. Известно, что взрыв привел к возгоранию семи цистерн с топливом в железнодорожном составе.

Из-за инцидента движение по мосту было прекращено, из-за чего оккупационные власти были вынуждены обеспечить паромную переправу в регионе.