Це лише початок: у Зеленського відреагували на підрив Кримського мосту

В Офісі президента заявили, що причиною обвалення мосту стало "головотяпство" з боку власне Росії, а надалі Крим буде повністю звільнено від окупантів.

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В Офісі президента України відреагували на вибух на Кримському мосту, що спричинив його частковий обвал. Зокрема, представники влади назвали інцидент початком визволення Криму від окупаційних російських військ. Відповідний твіт у своєму Twitter опублікував радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Крим. Міст. Початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене — повернуто Україні, все російське окупаційне — вигнане", — заявив представник ОП.

[ + – ] Твіт Михайла Подоляка

Зі свого боку керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі опублікував допис з емодзі мосту та словом "головотяпство", яким у Росії виправдовують провали, допущені під час повномасштабної війни проти України.

[ + – ] Допис Андрія Єрмака

Президент України Володимир Зеленський на вибух на Кримському мосту у своїх соціальних мережах наразі не відреагував.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Росії повідомили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не пошкоджена. Відомо, що вибух спричинив спалах семи цистерн із паливом у залізничному складі.

Через інцидент рух по мосту було припинено, через що окупаційна влада була змушена забезпечити поромну переправу в регіоні.