На Кримському мосту пролунав вибух: окупанти заявили про диверсію (відео)

Після вибуху на мосту через Керченську протоку спалахнули сім паливних цистерн, рух перекрили через пошкодження дорожнього полотна.

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На Кримському мосту стався потужний вибух, за яким сталася пожежа. Подробиці події стали відомі російській агенції РИА Новости.

У Національному антитерористичному комітеті ЗМІ заявили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не пошкоджена.

У розмові з агентством ТАСС представник НАК додав, що вибух спричинив спалах семи цистерн із паливом у залізничному складі. Фахівці дорожньої служби працюють біля місця НП на Кримському мосту й оцінюють стан полотна, розповіли у дорожньому управлінні "Тамань".

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов зазначив, що за попередніми оцінками, одна автомобільна гілка Кримського мосту, що веде з Керчі на Тамань, залишилася цілою. "Міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко повідомив про обмеження руху автомобільною та залізницею на Кримському мосту. У зв'язку з подією окупанти готуються запустити поромну переправу.

Голова окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов стверджує, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали". За його словами, руйнування на об'єкті не дуже тяжкі, тому їх мають швидко відновити.

Раніше вночі росіяни обстріляли Харків, після чого в соцмережах з'явилися фото Кримського мосту, що горить. Крім того, вибух і пожежа сталися в окупованому Іловайську Донецької області.

До цього в Мінінфраструктурі України розповіли, як краще знищити Кримський міст. За словами заступниці міністра Олександри Азаріної, уряд уже пропрацював різні варіанти безпечної руйнації об'єкта, щоб порушити військові постачання росіян. Українцям доведеться використати вибухівку, а потім утилізувати уламки після деокупації.