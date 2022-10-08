Росіяни вночі обстріляли Харків, але в окупованих Криму, Іловайську теж пролунали вибухи (відео)

Вночі російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300. Проте вранці вибухи почули у Криму. Після них у мережі почали поширюватися фото палаючого Кримського мосту.

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Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що центр міста обстріляли окупанти. Про це він написав у себе в Telegram.

"Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо — ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", — написав він.

Пізніше з'явилася інформація, що у центральній частині міста почалася пожежа у медичному закладі.

Потім голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив у себе в Telegram, що окупанти обстріляли місто ракетами С-300. Стріляли із російського Білгорода.

"Після опівночі окупанти завдали 4 ракетних ударів по Салтівському району Харкова. 1 ракетний удар завдали по Основ'янському району", — написав він.

Раніше місцеві телеграм-канали публікували відео із вибухами у Харкові.

[ + – ] Вибухи у Харкові.

[ + – ] Вибухи у Харкові.

Також цієї ночі повідомлялося про вибух та пожежу в окупованому Іловайську. За попередньою інформацією, пожежа розпочалася у сховищі дизельного палива окупантів.

[ + – ] Пожежа в Іловайську.

Вже вранці стало відомо про вибухи у районі Кримського мосту. Так, телеграм-канали почали публікувати фотографії та відео. Там видно, що горить саме Кримський міст.

[ + – ] Вибухи біля Кримського мосту.

[ + – ] Кримський міст, що горить.

Раніше Фокус повідомляв, що успіхи ЗСУ породили на Заході надію, що війна може закінчитися вже до Різдва. Журналісти пишуть, що після звільнення Херсона ЗСУ зможуть піти звільняти від окупантів Крим. Більше того, є ймовірність, що ЗСУ витіснятиме росіян з Донбасу до кінця року.

Ще нагадаємо, що у Кремлі перекладають провину за військові невдачі на генералів. За словами журналістів, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого щонайменше вісім генералів армії РФ було звільнено.

Також повідомлялося, що Арестович розповів, скільки ЗСУ залишилося пройти, щоб дістатися міста. За словами радника ВП, з Посад-Покровського, де базувалися наші воїни, до Херсона відстань близько 30 кілометрів.