"Видно вдома в Херсоні": Арестович розповів, скільки ЗСУ залишилося пройти, щоб дістатися міста

За словами радника ВП, з Посад-Покровського, де базувалися наші воїни, до Херсона відстань близько 30 кілометрів.

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Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ перебувають вже за 30 кілометрів від Херсона. За його словами, вони можуть бачити будинки міста. Про це Арестович розповів під час Ефіру на каналі Фейгін LIVE.

Також радник ВП заявив, що це дуже добре, оскільки тоді всі виду української артилерії зможуть працювати по окупантах у цьому районі.

"Після того, як ми рушили від Давидова Брода, вони встигли вибудувати якусь лінію оборони. Що там буде далі, одному Господу-Богу відомо і генералу Залужному", — сказав Арестович.

[ + – ] Арестович про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку.

Щодо Бахмутського напряму, то там, за словами Арестовича, вже понад місяць немає жодного просування російських військ. За його словами, окупанти просто вбиваються про побудовану оборону.

"Я уточнював у наших, то місяць уже немає просування. Вони ні на метр не просуваються", — сказав він.

Також Арестович прокоментував 70 день народження президента РФ Володимира Путіна. Він сказав, що глава Кремля увійде до історії як негативний приклад.

"Він же увійшов туди агресивно-неуспішним. Це найгірший вид ганьби", — сказав радник ОК.

Раніше Фокус повідомляв, що успіхи ЗСУ породили на Заході надію, що війна може закінчитися вже до Різдва. Журналісти пишуть, що після звільнення Херсона ЗСУ зможуть піти звільняти від окупантів Крим. Щобільше, є ймовірність, що ЗСУ витіснятиме росіян з Донбасу до кінця року.

Ще нагадаємо, що у Кремлі перекладають провину за військові невдачі на генералів. За словами журналістів, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого щонайменше вісім генералів армії РФ було звільнено.

Також повідомлялося, що українські військові скаржаться на збої у роботі Starlink під час контрнаступу. Чиновники, які поговорили з журналістами на правах анонімності, підтвердили той факт, що інтернет-зв'язок Starlink зникав під час контрнаступу ЗСУ на південному сході.