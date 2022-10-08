Успіхи ЗСУ породили на Заході надію, що війна може закінчитися вже до Різдва, — The Times

Журналісти пишуть, що після звільнення Херсона ЗСУ зможуть піти звільняти від окупантів Крим. Щобільше, є ймовірність, що ЗСУ витіснятиме росіян з Донбасу до кінця року.

Related video

Успіхи української армії спричинили виникнення надії на Заході, що війна в Україні може закінчитися вже до Різдва. Так, окупантів можуть відтіснити із Донбасу вже до кінця 2022 року.

Про це пише видання The Times.

У матеріалі сказано, що в британському уряді впевнені, що якщо прогрес українських військ буде таким самим і далі, то російські окупанти на Донбасі можуть бути повністю витіснені за межі України.

Однак, як пишуть журналісти, за великі успіхи ЗСУ доведеться заплатити великими втратами. Тому в Україні воліють не стрімкий поступ, а повільний наступ. Це дає можливість зберегти особовий склад.

Щодо думки західних політиків, то вони ґрунтують своє подання не на даних розвідки, а на безпосередньо досягненнях української армії на полі бою.

При цьому, як заявив екскомандувач сил США в Європі Бен Ходжес, є відчуття колапсу російських ліній оборони. Принаймні це стосується Донбасу.

"Я вірю, що до кінця року росіяни будуть витіснені за лінію 23 лютого. Це армія, яка зазнала поразки", — сказав Ходжес.

Також Ходжес заявив, що після звільнення Херсона ЗСУ зможуть рушити далі на південь, щоб потім піти звільняти півострів Крим, який був захоплений і анексований ще в 2014 році. Після звільнення Херсона ЗСУ зможуть розгорнути РСЗВ більшу дальність у бік Криму. Тоді окупанти, які там, на думку Ходжеса, буквально опиняться в пастці.

Менш оптимістично дивиться на стан справ на фронті політолог Маттіа Неллес. Вона сказала, що війну не буде закінчено до кінця грудня 2022 року. Так, у росіян ще багато військ та зброї у Херсоні.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти розповіли про кризу в Росії. У матеріалі сказано, що Володимир Путін став набагато слабшим після 24 лютого. Поразка в Україні може спричинити його режим до катастрофи.

Ще нагадаємо, що українські військові навчаються в Іспанії справлятися із ЗРК Aspide. У Міноборони Іспанії повідомили, що місія навчання закінчиться 14 жовтня. Проте вже 1 листопада до країни на навчання прибуде нова група українських військових.

Також повідомлялося, що у Кремлі перекладають провину за військові невдачі на генералів. За словами журналістів, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого щонайменше вісім генералів армії РФ було звільнено.