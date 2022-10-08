"Отрута для вищого командування: у Кремлі перекладають провину за військові невдачі на генералів, — ЗМІ

За словами журналістів, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого щонайменше вісім генералів армії РФ було звільнено.

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Війна в Україні не лише не принесла слави російському військовому керівництву, як на це сподівалися в РФ, а й виявилася справжньою отрутою для вищого командування. Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого щонайменше вісім генералів армії Росії були звільнені, переведені або іншим чином усунені від справ. Крім того, щонайменше 10 інших було вбито у бою. Це напрочуд велике число, яке, за словами військових аналітиків, свідчить про серйозні стратегічні помилки.

Журналісти пишуть, що переворот у вищих ешелонах офіцерського складу російської армії свідчить про фундаментальні помилки РФ у військовому плануванні, а також про нефункціональний ланцюжок командування. Все це призвело до нездатності Москви досягти своєї основної військової мети — швидкого захоплення Києва та повалення українського уряду.

Крім того, як сказано в матеріалі, звільнення також показують прагнення політичної еліти Росії покласти провину за дорогу та нестійку війну, оскільки відкрита критика стає все гучнішою, особливо серед прихильників війни та пропагандистів.

Повідомляється, що, як і їхні погано підготовлені війська на фронті, командири ЗС РФ є легкою мішенню. Це стосується навіть високопоставлених військово-політичних діячів, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу Валерія Герасимова та президента Володимира Путіна. Хоча останній найчастіше не критикується.

Видання пише, що сильна критика Шойгу може говорити, що його робота на посаді глави Міноборони РФ може скоро закінчитися.

З іншого боку, як пише портал, в Україні вищі генерали, зокрема головнокомандувач Валерій Залужний та Олександр Сирський, який керував недавнім Харківським наступом, тепер є шанованими постатями. Їх усе знаю. Водночас у РФ зараз зовсім неясно, хто керує бойовими діями.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ у день народження Путіна атакували Україну понад 17 разів. Війська противника для залякування мирних жителів України використовували РСЗВ, ракети та бойову авіацію. Руйнування отримали понад 10 населених пунктів, серед яких — і два обласні центри.

Ще нагадаємо, що людина з оточення Путіна прямо вказала йому на помилки у війні. Американська розвідка доповіла Байдену, що серед оточення Путіна знайшлася людина, яка висловила йому невдоволення ходом повномасштабної війни.