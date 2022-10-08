"Яд для высшего командования: в Кремле перекладывают вину за военные неудачи на генералов, — СМИ

По словам журналистов, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по меньшей мере восемь генералов армии РФ были уволены.

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Война на Украине не только не принесла славы российскому военному руководству, как на это надеялись в РФ, но и оказалась настоящим ядом для высшего командования. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по меньшей мере восемь генералов армии Р Ф были уволены, переведены или иным образом отстранены от дел. Кроме того, по меньшей мере 10 других были убиты в бою. Это поразительно большое число, которое, по словам военных аналитиков, свидетельствует о серьезных стратегических ошибках.

Журналисты пишут, что переворот в высших эшелонах офицерского состава российской армии свидетельствует о фундаментальных ошибках РФ в военном планировании, а также о нефункциональной цепочке командования. Все это привело к неспособности Москвы достичь своей основной военной цели — быстрому захвату Киева и свержению украинского правительства.

Кроме того, как сказано в материале, увольнения также отражают стремление политической элиты России возложить вину за дорогостоящую и неустойчивую войну, поскольку открытая критика становится все громче, особенно среди сторонников войны и пропагандистов.

Сообщается, что, как и их плохо подготовленные войска на фронте, командиры ВС РФ оказываются легкой мишенью. Это касается даже высокопоставленных военно-политических деятелей, включая министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и самого президента Владимира Путина. Хотя последний чаще не критикуется.

Издание пишет, что сильная критика Шойгу может говорить о том, что его работа на посту главы Минобороны РФ может скоро закончиться.

С другой стороны, как пишет портал, в Украине высшие генералы, в том числе главнокомандующий Валерий Залужный и Александр Сырский, руководивший недавним Харьковским наступлением, теперь являются почитаемыми фигурами. Их все знаю. В то же время в РФ сейчас вовсе неясно, кто руководит боевыми действиями.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ в день рождения Путина атаковали Украину более 17 раз. Войска противника для запугивания мирных жителей Украины использовали РСЗО, ракеты и боевую авиацию. Разрушения получили более 10 населенных пунктов, среди которых — и два областных центра.

Еще напомним, что человек из окружения Путина прямо указал ему на ошибки в войне. Американская разведка доложила Байдену, что среди окружения Путина нашелся человек, который выразил ему недовольство ходом полномасштабной войны.