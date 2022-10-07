ВС РФ в день рождения Путина атаковали Украину более 17 раз, – СтратКом ВСУ

Войска противника для запугивания мирных жителей Украины использовали РСЗО, ракеты и боевую авиацию. Разрушения получили более 10 населенных пунктов, среди которых — и два областных центра.

Related video

В пятницу, 7 октября, российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных и пять авиационных ударов, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.

По его словам, от вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 10 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.

Для ударов по населенным пунктам Запорожья и Николаев противник использовал 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.

Кроме того, российские военные продолжают обстреливать города и села по линии столкновения.

Штупун также сообщил о том, что российские оккупационные власти продолжают оказывать давление на граждан Украины, оставшихся на временно оккупированной территории Донецкой области.

По имеющейся информации, в отдельных районах города Горловка, представители силовых структур запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к российской федерации на незаконном референдуме.

Напомним,ВСУ освободили более 2,4 тысячи квадратных километров в Херсонской области. В Генштабе посчитали, что с 1 октября ВСУ деоккупировали 29 населенных пунктов в регионе. Полицейские задокументировали более 100 военных преступлений войск России.

Кроме того Фокус писал о том, как продвигается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Начало октября в Украине ознаменовалось продвижением ВСУ на десятки километров на Херсонском направлении и Донецком. Были освобождены укрепрайоны ВС РФ в Лимане и Давыдовом Броде, а также более 10 населенных пунктов.