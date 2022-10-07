ВСУ освободили более 2,4 тысячи квадратных километров в Херсонской области (видео)

В Генштабе посчитали, что с 1 октября ВСУ деоккупировали 29 населенных пунктов в регионе. Полицейские задокументировали более 100 военных преступлений войск России.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили в Херсонской области более 2,4 тысячи квадратных километров территории. Об этом сказал на брифинге заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко.

Украинские военные деоккупировали 6 населенных пунктов в Херсонском районе и еще 61 – в Бериславском. Ситуацию стабилизировали в 19 населенных пунктах Бериславского района, там эвакуируют мирное население.

[ + – ] В селах Воронцовка и Высокополье заработали трансформаторы

В селах Воронцовка и Высокополье, по словам Тимошенко, заработали трансформаторы. В Золотой Балке и Гавриловке Бериславского района восстанавливают мобильную связь. Заработал один украинский мобильный оператор, другие могут восстановить в ближайшее время.

Замглавы ОП уверен, что мобильная связь скоро появится в населенных пунктах Новоалександровка и Давыдов Брод Херсонской области.

Тимошенко добавил, что специалисты отмечают невозможность восстановления части критической инфраструктуры из-за российских обстрелов. Такая ситуация сейчас в поселках Архангельское и Высокополье и в селе Осокоровка. В эти населенные пункты возят гуманитарную помощь и питьевую воду.

"Так как эти пункты недавно деоккупировали, из-за постоянных угроз обстрелов максимальный возврат органов госуправления крайне тяжелый. Мы делаем все, чтобы наши люди чувствовали помощь", — подчеркнул он.

По словам чиновника, полиция уже работает на освобожденных территориях, в Херсонской области они задокументировали 107 военных преступлений. Специалисты очищают территории от мин и проводят меры по стабилизации.

[ + – ] Военные проводят в Херсонской области меры по стабилизации

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 6 октября говорил, что с 1 октября от ВС РФ освобождены 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Военный отмечал, что на Херсонском направлении захватчики пытаются контратаковать за счет резервов.

"Обстановка достаточно напряженная и динамично меняется. Как вы можете видеть, продвижение есть. Мы продолжаем боевую работу, закрепляем свои позиции там, где уже освобождено", – заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним, что об освобождении села Давыдов Брод и отхода россиян к Бериславу стало известно 4 октября. Российские пропагандисты оправдывали неудачи вражеской армии нехваткой личного состава.

Аналитики американского Института изучения войны считают реальным окружение Херсона, если ВС РФ потеряют контроль над речкой Ингулец.

По данным военных экспертов, президент РФ Владимир Путин сделал министра обороны Сергея Шойгу "козлом отпущения" за провалы россиян на украинском фронте.