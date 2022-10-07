ЗСУ звільнили понад 2,4 тисячі квадратних кілометрів у Херсонській області (відео)

У Генштабі порахували, що з 1 жовтня ЗСУ деокупували 29 населених пунктів у регіоні. Поліцейські задокументували понад 100 воєнних злочинів військ Росії.

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Збройні сили України (ЗСУ) звільнили в Херсонській області понад 2,4 тисячі квадратних кілометрів території. Про це сказав на брифінгу заступник глави Офісу президента України (ОП) Кирило Тимошенко.

Українські військові деокупували 6 населених пунктів у Херсонському районі та ще 61 – у Бериславському. Ситуацію стабілізували у 19 населених пунктах Бериславського району, там евакуювали мирне населення.

[ + – ] У селах Воронцівка та Високопілля запрацювали трансформатори

У селах Воронцівка та Високопілля, за словами Тимошенка, запрацювали трансформатори. У Золотій Балці та Гаврилівці Бериславського району відновлюють мобільний зв'язок. Запрацював один український мобільний оператор, інші можуть поновити найближчим часом.

Заступник голови ОП упевнений, що мобільний зв'язок скоро з'явиться в населених пунктах Новоолександрівка та Давидів Брід Херсонської області.

Тимошенко додав, що фахівці наголошують на неможливості відновлення частини критичної інфраструктури через російські обстріли. Така ситуація зараз у селищах Архангельське та Високопілля та у селі Осокорівка. У ці населені пункти возять гуманітарну допомогу та питну воду.

"Оскільки ці пункти нещодавно деокупували, через постійні загрози обстрілу максимальне повернення органів держуправління вкрай тяжке. Ми робимо все, щоб наші люди відчували допомогу", — підкреслив він.

За словами чиновника, поліція вже працює на звільнених територіях, у Херсонській області вони задокументували 107 воєнних злочинів. Фахівці очищають території від мін і проводять заходи щодо стабілізації.

[ + – ] Військові проводять у Херсонській області заходи щодо стабілізації

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 6 жовтня говорив, що з 1 жовтня від ЗС РФ звільнено 29 населених пунктів у Херсонській області.

Військовий зазначав, що на Херсонському напрямку загарбники намагаються контратакувати за рахунок резервів.

"Обстановка досить напружена і динамічно змінюється. Як ви можете бачити, поступ є. Ми продовжуємо бойову роботу, закріплюємо свої позиції там, де вже звільнено", — заявила спікерка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що про звільнення села Давидів Брід та відходу росіян до Берислава стало відомо 4 жовтня. Російські пропагандисти виправдовували невдачі ворожої армії нестачею особового складу.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають реальним оточення Херсона, якщо ЗС РФ втратить контроль над річкою Інгулець.

За даними військових експертів, президент РФ Володимир Путін зробив міністра оборони Сергія Шойгу "цапом-відбувайлом" за провали росіян на українському фронті.