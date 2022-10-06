ЗСУ візьмуть Херсон в оточення, якщо встановлять контроль над річкою Інгулець, — ISW

Втрата російськими військами міста Снігурівка стане значною подією з огляду на його розташування на західному березі річки Інгулець, що відкриває нові можливості, щоб ізолювати Херсон зі сходу.

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Українські сили готують контрнаступальні дії на північний захід від Херсона, нарощують своє угруповання навколо Посад-Покровського (25 км від Херсона), Олександрівки (35 км від Херсона) та Тернових Под (25 км від Херсона). Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW у своєму зведенні.

У районі Снігурівки, яка знаходиться за 45 км на північний схід від міста Херсон, були зіткнення. Стверджується також, що російські війська вже повністю виведені зі Снігурівки. Але голова Миколаївської ОВА Віталій Кім ці повідомлення не підтвердив.

Виходячи з такої суперечливої інформації, аналітики припускають, що російське командування зараз відступає зі Снігурівки в очікуванні українських контратак, при цьому основна частина російського контингенту все ще залишається у місті.

Основний фокус уваги російських військкорів і блогерів зміщений у бік активності українських військ на північний захід від Херсона через побоювання того, що ЗСУ створюють умови для безпосереднього наступу на місто.

Втрата російськими військами міста Снігурівка стане значною подією з огляду на його розташування на західному березі річки Інгулець. Якщо російські війська втратять контроль над Інгульцем, Херсон опиниться у ще більшій ізоляції зі сходу, — зросте ймовірність оточення.

[ + – ] Карта боїв у Херсонській області

ЗСУ продовжували кампанію зі з'єднання підрозділів у Херсонській області 5 жовтня для підтримки наземного наступу. За даними українських джерел, удари завдавалися російською логістикою, транспортом, командними пунктами та місцями зосередження військ по всій Херсонській області. Геолоковані дані підтвердили записи наслідків ударів ЗСУ по готелю в Херсоні, де, ймовірно, розмістилися офіцери ФСБ.

Нагадаємо, що Путін поклав головну відповідальність за провали ЗС РФ в Україні на Шойгу. Главу Міноборони навмисно не відправляють у відставку, щоб у жителів РФ був "цап-відбувайло".

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ можуть перерізати постачання ЗС РФ, захопивши трасу Сватово-Кремінна. За даними військових аналітиків, спостерігається обвалення північно-східної ділянки російської лінії в Херсонській області.