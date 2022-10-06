ВСУ возьмут Херсон в окружение, если установят контроль над рекой Ингулец, — ISW

Потеря российскими войсками города Снигиревка станет значительным событием, учитывая его расположение на западном берегу реки Ингулец, что открывает новые возможности, чтобы изолировать Херсон с востока.

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Украинские силы готовят контрнаступательные действия к северо-западу от Херсона, наращивают свою группировку вокруг Посад-Покровского (в 25 км от Херсона), Александровки (35 км от Херсона) и Терновх Под (25 км от Херсона). Об этом сообщает Институт изучения войны ISW в своей сводке.

В районе Снигиревки, которая находится в 45 км к северо-востоку от города Херсон, имели место боестолкновения. Утверждается также, что российские войска уже полностью выведены из Снигиревки. Но глава Николаевской ОВА Виталий Ким эти сообщения не подтвердил.

Исходя из такой противоречивой информации, аналитики допускают, что российское командование сейчас отступает из Снигиревки в ожидании украинских контратак, при этом основная часть российского контингента все еще остается в городе.

Основной фокус внимания российских военкоров и блогеров смещен в сторону активности украинских войск к северо-западу от Херсона из-за опасений того, что ВСУ создают условия для непосредственного наступления на город.

Потеря российскими войсками города Снигиревка станет значительным событием, учитывая его расположение на западном берегу реки Ингулец. Если российские войска потеряют контроль над Ингульцом, Херсон окажется в еще большей изоляции с востока, — возрастет вероятность окружения.

[ + – ] Карта боев в Херсонской области.

ВСУ продолжали кампанию по соединению подразделений в Херсонской области 5 октября для поддержки наземного наступления. По данным украинских источников, удары наносились по российской логистике, транспорту, командным пунктам и местам сосредоточения войск по всей Херсонской области. Геолоцированные данные подтвердили записи последствий ударов ВСУ по отелю в Херсоне, где, предположительно, разместились офицеры ФСБ.

Напомним, что Путин возложил главную ответственность за провалы ВС РФ в Украине на Шойгу. Главу Минобороны преднамеренно не отправляют в отставку, чтобы у жителей РФ был "козел отпущения".

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ могут перерезать снабжение ВС РФ, захватив трассу Сватово-Кременная. По данным военных аналитиков, наблюдается обрушение северо-восточного участка российской линии в Херсонской области.