ЗСУ звільнили Давидів Брід у Херсонській області, росіяни відходять до Берислава (відео, карта)

Українські бійці опублікували відео з деокупованого села, яке вважається ключовим на плацдармі. Ексглава "Міноборони ДНР" Стрєлков каже, що росіяни відійшли по всьому фронту річки Інгулець.

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Російські війська залишили село Давидів Брід і відходять до Берислава, що на березі Дніпра. Звільнення населеного пункту, який вважається ключовим на цій лінії фронту, у Twitter підтвердило Міністерство оборони України.

На сторінці опубліковано відео з бійцями 35-ї окремої бригади морської піхоти, які піднімають прапор України над селом Давидів Брід.

"Українські морські піхотинці впевнено просуваються у бік Чорного моря", — прокоментували відео в оборонному відомстві.

Народний депутат України Роман Лозинський у себе у соцмережах також опублікував відео з українськими захисниками.

"Давидів Брід! Відвойований! Тут щойно піднято наш прапор!" –– написав Лозинський.

За його словами, населений пункт є одним із ключових на плацдармі за річкою Інгулець у напрямку Херсона.

Росіяни відступають до Берислава та Нової Каховки

Про відступ росіян із села Давидів Брід у себе в Telegram-каналі пише полковник ФСБ та ексглава "Міноборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін).

Як уточнює проросійський бойовик, ЗС РФ намагаються уникнути оточення, тому були змушені відійти по всьому фронту річки Інгулець.

"ЗС РФ відійшли по всьому фронту річки Інгулець на схід від раніше захопленого плацдарму противника на зазначеній річці", — прокоментував він.

[ + – ] Росіяни відходять до міста Берислав і Нової Каховки

Як написав Стрєлков, росіяни залишили Давидів Брід, який був для них ключовим і запеклі бої за який російська армія вела два місяці.

"Відхід триває", — наголосив бойовик.

Стрєлков припускає, що метою російського командування є створення безперервної лінії фронту, що прикриває хоча б Берислав і греблі Новокаховської ГЕС.

Інші російські мілітарі-пабліки також підтверджують, що ЗСУ звільнили Давидів Брід і низку інших населених пунктів у цьому регіоні — Костирку, Вереміївку, Черешневе та Новомиколаївку, Малу та Велику Олександрівку.

Пропагандистські блогери вважають, що відступ ЗС РФ у Херсонській області пов'язаний з браком особового складу, недостатньою щільністю фронту та відсутністю "активних резервів для контрударів".

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що з українського оточення в Лимані вдалося вийти лише невеликій частині угруповання росіян. Більшість військовослужбовців РФ були розбиті в бою або потрапили в полон до ЗСУ.

Мусієнко також вважає, що ЗСУ має кілька сценаріїв для подальшого контрнаступу.