Вийти з Лимана вдалося лише малій частині росіян, які потрапили в оточення, – військовий експерт

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, більша частина російських військових у Лимані були розбиті в бою або потрапили в полон.

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Під час нещодавніх боїв за Лиман вийти з оточення вдалося лише невеликій групі бойового крила ЗС РФ. Про це в інтерв'ю виданню "Сьогодні" розповів голова українського Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я можу сказати, що справді бойове крило потрапило в оточення. Вони перебували в Лимані, ще вели бої, потім було вирішено російськими військами виходити фактично з боєм. Вийти з боєм вдалося лише малій частині з тих, хто виходив", –– прокоментував військовий експерт.

За його словами, інші росіяни, які потрапили в оточення, були розбиті в бою або потрапили в полон до ЗСУ.

Як вважає Мусієнко, полон російських військових у Лимані є гарною нагодою для України поповнити свій обмінний фонд.

Водночас експерт наголосив на парадоксальному моменті. Російське командування і влада країни-агресора раніше неодноразово наголошували, що українська армія постійно потраплятиме в оточення та котли.

"Вони скрізь малювали котли — то під Сєвєродонецьком, то під Золотим, то під Лисичанськом. Під Ізюмом вони теж колись пророкували оточення українським військам. Але як тут не згадати приказку "Не рий іншому яму". Ось так і сталося в цьому випадку", –– резюмував Мусієнко.

Нагадаємо, радник Центру стратегічних досліджень і ветеран АТО Костянтин Ільченко у своїй колонці розповів, що слідом за Лиманом ЗСУ звільнятимуть Кремінну та Сватове в Луганській області. За його словами, відсутність якісного та кількісного резерву не дозволяє росіянам формувати ударні угруповання.

Раніше Фокус розповідав, що відео бійців ЗСУ, які танцюють перед перемогою в Лимані, набрало 1,6 млн переглядів.