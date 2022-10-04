Выйти из Лимана удалось лишь малой части попавших в окружение россиян, – военный эксперт

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, большая часть российских военных в Лиман были разбиты в бою или попали в плен.

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Во время недавних боев за Лиман выйти из окружения удалось лишь небольшой группе боевого крыла ВС РФ. Об этом в интервью изданию "Настоящее время" рассказал глава украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я могу сказать, что действительно боевое крыло попало в окружение. Они находились в Лимане, еще вели бои, потом было предпринято решение российскими войсками выходить фактически с боем. Выйти с боем удачно удалось лишь малой части из тех, кто выходил", –– прокомментировал военный эксперт.

По его словам, остальные попавшие в окружение россияне были разбиты в бою либо попали в плен к ВСУ.

Как считает Мусиенко, пленение российских военных в Лимане является хорошей возможностью для Украины пополнить свой обменный фонд.

В то же время эксперт отметил парадоксальный момент. Российское командование и власти страны-агрессора ранее неоднократно подчеркивали, что украинская армия будет постоянно попадать в окружение и котлы.

"Они везде рисовали котлы –– то под Северодонецком, то под Золотым, то под Лисичанском. Под Изюмом они тоже когда-то пророчили окружение украинским войскам. Но как тут не вспомнить поговорку "Не рой другому яму". Вот так и произошло в этом случае", –– резюмировал Мусиенко.

Напомним, советник Центра стратегических исследований и ветеран АТО Константин Ильченко в своей колонке рассказал, что вслед за Лиманом ВСУ будут освобождать Кременную и Сватово в Луганской области. По его словам, отсутствие качественного и количественного резерва не позволяет россиянам формировать ударные группировки.

Ранее Фокус рассказывал, что видео танцующих бойцов ВСУ перед победой в Лимане набрало 1,6 млн просмотров.