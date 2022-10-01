Видео танцующих бойцов ВСУ перед победой в Лимане набрало 1,6 млн просмотров

Ролик был опубликован за несколько дней до того, как наши военные вошли в Лиман. На видео бойцы собрались внутри помещения, танцуют, предвосхищая победу.

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На днях в сеть выложили видео, на котором украинские военные танцуют перед деоккупацией города Лиман Донецкой области. Впоследствии запись опубликованную в Twitter журналистом Алексеем Сорокиным, посмотрели более 1,6 млн раз.

"Когда видишь, что украинские военные вот-вот окружат Лиман", — подписал автор это видео, на котором солдаты собрались внутри помещения, рядом с военной техникой. После того, как гаснет освещение, бойцы начинают танцевать, размахивая красными сигнальными фонарями.

Военное командование Украины подтвердило, что недавно опубликованная запись, на которой бойцы ВСУ устанавливают флаг у города Лиман, подлинная. Но бои за город все же еще идут.

Минобороны РФ заявило, что дабы избежать окружения, российские силы ушли из города на более укрепленные позиции.

Напомним, что Франция отправит в Украину 18 САУ Caesar, которые первоначально предназначались для Дании. По сообщениям французских журналистов, все вопросы, связанные с поставкой САУ, уже согласованы. Остаются технические детали. Представители Министерства обороны Франции пока не сообщают подробности сделки.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска скрывают свои потери и обстреливают мирных жителей. Генштаб ВСУ отчитался о положении дел на поле боя. Отмечается, что командование ВС РФ предпринимает попытки преуменьшить количество погибших и восполнить потери.

По неподтвержденным данным, в обозримом будущем в РФ появится закон, согласно которому осужденные могут отбывать наказание в районе боестолкновений.