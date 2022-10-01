Відео бійців ЗСУ, які танцюють перед перемогою в Лимані, набрало 1,6 млн переглядів

Ролик був опублікований за кілька днів до того, як наші військові увійшли в Лиман. На відео бійці зібралися всередині приміщення, танцюють, передбачаючи перемогу.

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Днями в мережу виклали відео, на якому українські військові танцюють перед деокупацією міста Лиман Донецької області. Згодом запис, опублікований у Twitter журналістом Олексієм Сорокіним, переглянули понад 1,6 млн разів.

"Коли бачиш, що українські військові от-от оточать Лиман", — підписав автор це відео, на якому солдати зібралися всередині приміщення, поряд із військовою технікою. Після того, як гасне освітлення, бійці починають танцювати, розмахуючи червоними сигнальними ліхтарями.

Військове командування України підтвердило, що нещодавно опублікований запис, на якому бійці ЗСУ встановлюють прапор біля міста Лиман, є справжнім. Але бої за місто все ж таки тривають.

Міноборони РФ заявило, щоб уникнути оточення, російські сили пішли з міста на більш укріплені позиції.

Нагадаємо, що Франція відправить в Україну 18 САУ Caesar, які спочатку призначалися для Данії. За повідомленнями французьких журналістів, усі питання, пов'язані з постачанням САУ, вже узгоджені. Залишаються технічні деталі. Представники Міністерства оборони Франції поки не повідомляють подробиць угоди.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська приховують свої втрати та обстрілюють мирних жителів. Генштаб ЗСУ прозвітував про стан справ на полі бою. Зазначається, що командування ЗС РФ робить спроби применшити кількість загиблих і поповнити втрати.

За непідтвердженими даними, в найближчому майбутньому в РФ з'явиться закон, згідно з яким засуджені можуть відбувати покарання в районі зіткнень.