Франція передасть Україні 18 САУ Caesar, призначені для Данії, — Reuters

За даними журналістів, питання постачання гаубиць уже узгоджено, а технічні нюанси все ще обговорюються. Міноборони Франції не розголошує подробиць угоди.

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Керівництво Франції поставить в Україну від 6 до 12 нових гаубиць Caesar, які спочатку призначалися для Данії, передає Reuters.

Прессекретар Міноборони Франції заявив про підтримку України, але на запит журналістів відповів, що подробиці не розголошуються.

За даними французьких журналістів, три сторони узгодили всі питання щодо постачання озброєнь, хоча обговорення технічних питань триває.

Президент Франції Емманюель Макрон обговорював постачання французьких гаубиць Caesar із президентом України Володимиром Зеленським і данським прем'єром Метте Фредеріксен.

Офіційний Париж уже передав Києву 18 гаубиць Caesar, які виготовляє французька збройова компанія Nexter.

Зброя була знята зі складів французької армії.

Гаубиці Caesar

Перші зразки цих самохідних гармат артилерійських, які розробила і випускає компанія Nexter, з'явилися в 1994 році. Збройним силам Франції їх почали постачати з початку нульових років.

САУ "Цезар" знаходиться на озброєнні дев'яти країн: України, Бельгії, Данії, Індонезії, Колумбії, Саудівської Аравії, Таїланду, Франції та Чехії.

Характеристики САУ Caesar

швидкість переміщення САУ "Цезар" шосе становить 80 км/год;

по пересіченій місцевості — 50 км/год;

калібр гармати — 155-мм TR F1;

система комплектується 18 боєприпасами.

Дальність стрільби САУ Caesar

заявлена максимальна дальність стрільби САУ "Цезар" осколково-фугасним снарядом ERFB становить 41 км;

якщо комплектується реактивним снарядом, таким як Excalibur, дальність збільшується до 46-49 км;

установка може стріляти далекобійним снарядом М2005 V-LAP — на 54 км.

Ціна САУ Caesar

Станом на 2017 рік вартість однієї установки САУ "Цезар" становила 2,9 млн доларів.

Нагадаємо, що офіційний Берлін передав Україні ракетні системи Mars II, а також 50 бронетранспортерів Dingo. Ба більше, з кінця вересня ще більше українських захисників навчаються на німецьких базах.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну зі Словенії постачать 28 оновлених танків. Танки М-55S модернізувала ізраїльська компанія: з'явилася 105 мм гармата L7 з тепловим кожухом, динамічний захист, до всього іншого, покращено систему управління вогнем.