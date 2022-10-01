Франция передаст Украине 18 САУ Caesar, предназначенных для Дании, — Reuters

По данным журналистов, вопросы поставки гаубиц уже согласованы, а технические нюансы все еще обсуждаются. Минобороны Франции не разглашает подробностей сделки.

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Руководство Франции поставит в Украину от 6 до 12 новых гаубиц Caesar, изначально предназначавшихся для Дании, передает Reuters.

Пресс-секретарь Минобороны Франции заявил о поддержке Украины, но на запрос журналистов ответил, что подробности не разглашаются.

По данным французских журналистов, три стороны согласовали все вопросы, касающиеся поставки вооружений, хотя обсуждение технических вопросов продолжается.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал поставку французских гаубиц Caesar с президентом Украины Владимиром Зеленским и датским премьером Метте Фредериксен.

Официальный Париж уже передал Киеву 18 гаубиц Caesar, которые производит французская оружейная компания Nexter.

Оружие было снято со складов французской армии.

Гаубицы Caesar

Первые образцы этих самоходных артиллерийских орудий, которые разработала и выпускает компания Nexter, появились в 1994 году. Вооруженным силам Франции их начали поставлять с начала нулевых годов.

САУ "Цезарь" находится на вооружении девяти стран: Украины, Бельгии, Дании, Индонезии, Колумбии, Саудовской Аравии, Таиланда, Франции и Чехии.

Характеристики САУ Caesar

Скорость перемещения САУ "Цезарь" по шоссе составляет 80 км/ч;

По пересеченной местности — 50 км/ч;

Калибр пушки — 155-мм TR F1;

Система комплектуется 18 боеприпасами.

Дальность стрельбы САУ Caesar

Заявленная максимальная дальность стрельбы САУ "Цезарь" осколочно-фугасным снарядом ERFB составляет 41 км;

Если комплектуется активно-реактивным снарядом, таким как Excalibur, дальность увеличивается до 46-49 км;

Установка также может стрелять дальнобойным снарядом М2005 V-LAP — на 54 км.

Цена САУ Caesar

По состоянию на 2017 год, стоимость одной установки САУ "Цезарь" составляла 2,9 млн долларов.

Напомним, что официальный Берлин передал Украине ракетные системы Mars II, а также 50 бронетранспортеров Dingo. Более того, с конца сентября еще больше украинских защитников обучаются на немецких базах.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину из Словении поставят 28 обновленных танков. Танки М-55S модернизировала израильская компания: появилась 105 мм пушка L7 с тепловым кожухом, динамическая защита, ко всему прочему, улучшена система управления огнем.