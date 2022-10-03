Лиман взят. Кременной приготовиться. Сколько осталось пройти ВСУ до Луганской области

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Отсутствие качественного и количественного резерва не позволяет россиянам формировать ударные группировки. Обращаю внимание на такой феномен: контрнаступательные действия ВСУ сначала выглядят как боевые действия тактического уровня, но вдруг превращаются в успех оперативного масштаба.

Это — результат путинской мобилизации, которую он с треском провалил. Армии России удается лишь пополнять выбывший личный состав, но не увеличивать его. Поэтому сдерживать напор наших войск банально некому.

Радостная новость: ВСУ вошли в Торское. До границы с Луганской областью — не более 9 км, а до Кременной — примерно 21 км.

Российская пропаганда утверждает, что оккупанты в Кременной создают неприступный оборонительный рубеж. Но если посмотреть на то, что пишут в своих пабликах не пропагандисты, а российские мобики, как они жалуются на катастрофическую нехватку людей и огневой поддержки, то поверить в возведение серьезной линии обороны трудно.

Мои выводы о том, что оккупанты не смогут эффективно противодействовать наступательному валу украинских войск, подтверждается. Продвижение ВСУ настолько динамично, что не позволяет противнику остановиться, передохнуть и занять оборону.

Скорее всего, на Луганском направлении россияне будут организованно отступать к линии разграничения, которая существовала до февраля, надеясь зацепиться за строившиеся с 2014-го укрепрайоны. Потом то же самое их будет ожидать на Донецком направлении, потому что фронт нужно будет выравнивать.

Лиман пал, следующая — Кременная. Это стало причиной появления в российской пропагандистской среде очередного крылатого мема, звучит он так: "Подождите пару дней, будет еще хуже". Здесь они не ошибаются. Карточный домик начинает рушиться. Победим!

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