Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

Лиман взят. Кременной приготовиться. Сколько осталось пройти ВСУ до Луганской области

"Украинская армия активно выдавливает россиян из Донецкой области. Те не успевают окопаться. Вслед за Лиманом настанет очередь Кременной и Сватово в Луганской области. Тому есть все предпосылки". Мнение.

Константин Ильченко
Константин Ильченко
Советник Центра стратегических исследований, ветеран АТО
1557
лиман, всу, флаг Украины, Украина вошла в Лиман
Взятие ВСУ Лимана открывает плацдарм для захвата Кременной — важного города в Луганской области
Related video

Отсутствие качественного и количественного резерва не позволяет россиянам формировать ударные группировки. Обращаю внимание на такой феномен: контрнаступательные действия ВСУ сначала выглядят как боевые действия тактического уровня, но вдруг превращаются в успех оперативного масштаба.

Это — результат путинской мобилизации, которую он с треском провалил. Армии России удается лишь пополнять выбывший личный состав, но не увеличивать его. Поэтому сдерживать напор наших войск банально некому.

Радостная новость: ВСУ вошли в Торское. До границы с Луганской областью — не более 9 км, а до Кременной — примерно 21 км.

Российская пропаганда утверждает, что оккупанты в Кременной создают неприступный оборонительный рубеж. Но если посмотреть на то, что пишут в своих пабликах не пропагандисты, а российские мобики, как они жалуются на катастрофическую нехватку людей и огневой поддержки, то поверить в возведение серьезной линии обороны трудно.

Мои выводы о том, что оккупанты не смогут эффективно противодействовать наступательному валу украинских войск, подтверждается. Продвижение ВСУ настолько динамично, что не позволяет противнику остановиться, передохнуть и занять оборону.

Скорее всего, на Луганском направлении россияне будут организованно отступать к линии разграничения, которая существовала до февраля, надеясь зацепиться за строившиеся с 2014-го укрепрайоны. Потом то же самое их будет ожидать на Донецком направлении, потому что фронт нужно будет выравнивать.

Лиман пал, следующая — Кременная. Это стало причиной появления в российской пропагандистской среде очередного крылатого мема, звучит он так: "Подождите пару дней, будет еще хуже". Здесь они не ошибаются. Карточный домик начинает рушиться. Победим!

Источник

Важно
НАТО и ЕС. В чем разница заявок Украины о вступлении в эти структуры
НАТО и ЕС. В чем разница заявок Украины о вступлении в эти структуры