Киев под прицелом. Лукашенко собирается ударить по Украине. ВСУ готовы ответить

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Членам Совбеза РФ с их главным членом Путиным нужно кровь из носу отвлечь наши силы с юга и луганского направления. Для Кремля это важно, потому что сдача Херсона и значительной части Луганской области для членов будет означать конец "операции". Врачи в таких случаях говорят: "Пациент умер, не приходя в сознание". Поэтому вполне допускаю версию, что белорусские войска выйдут маршем завоевывать Украину.

Следует отметить, что в Генштабе ВС РФ кризис жанра. Командование России пытается копировать нашу тактику, которая использовалась под Херсоном, где нам удалось заставить их снять с харьковского и луганского направлений войска и затащить в мешок их наиболее боеспособные штурмовые подразделения. По мнению Кремля, 30 тыс. будет достаточно, чтобы мы повелись на этот "прорыв" и обнажили перспективные для наступления направления.

Поэтому усиленными темпами и так, чтобы все видели, на территории Беларуси идет подготовка к "крутому прорыву".

На самом деле этот "прорыв" будет длиной до первой линии нашей обороны, а потом все закончится их полным разгромом. И для этого нам не нужно будет снимать войска с важных и перспективных направлений, с этой задачей справится стоящая там группировка войск.

Не понимать такие явные вещи в Кремле не могут, поэтому, скорее всего, белорусская операция, более напоминающая поход смертников, нужна для политических целей.

Считаю, что наступление из Беларуси – это очередной блеф Москвы, который она пытается продать Западу как непревзойденную угрозу всей евроатлантической цивилизации. Для Путина это последний аккорд, звучащий, чтобы дать еще один шанс полезным консервам, таким как Маск и Папа Франциск. Он снова хочет их видеть на помосте, чтобы те на фоне белорусского "прорыва" еще раз прокричали миру о сохранившемся за счет капитуляции Украины лице Путина. Ему нужно это. Ему кажется, что мир его услышит.

Однако он так и не понял, что Украина воюет и побеждает его армию не потому, что нам это позволил сделать мир, а потому, что мы заставили мир считаться с нашей волей и стремлением жить без русского мира. Главные здесь — мы, а не маски с папами!

С военной точки зрения наступление с территории Беларуси предоставит нам серьезные возможности, которые раз и навсегда закроют вопрос белорусской угрозы. Как только эти самоубийцы попытаются атаковать, территория этой страны автоматически превращается в зону боевых действий. Военные объекты и критическая инфраструктура будут использованы нашей артой, как обычные целеуказания. Беларусь подходит к границе, за которой начнется ее новая история, но места в ней для Лукашенко и его сына Коли уже не будет.

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