Вопрос Украины решен. Макрон раскрыл суть секретных переговоров США и Китая на саммите G20

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"Я убежден, что Китай может сыграть с нашей стороны более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить, в частности, усиление наземных нападений. То, что мы решили сделать с Китаем, Индией и многими другими за столом, было очень важно, — заявил Макрон. — Поэтому я считаю, что это полезно в этом контексте, поскольку это создает ситуации, когда Россия получает месседж от международного сообщества, и особенно Китая, о том, что мир необходимо восстановить".

После этих слов у меня появляется много вопросов. А почему посредник именно Китай, а не США? Что произошло на G20? Если вопрос судьбы Украины Запад готов отдать Китаю, вполне понятно, что Китай будет играть на стороне России.

Это что, плата за Тайвань? Для Украины это означает одно — капитуляция, которую завернут в обертку каких-то финансовых подачек в виде кредитов для территории, которая останется Украине.

Если на заявление Макрона посмотреть более внимательно, то можно заключить, что российско-украинский вопрос, несмотря на официальную повестку дня, был единственной причиной приезда туда Байдена и Си Цзиньпина. Они три часа говорили об этом, но о чем именно — никто не знает. Однако Макрон дал понять, что все заинтересованные стороны получат свои бонусы, их интересы учтены, даже Индии. При этом об интересах Украины, о целостности ее территории, о репарациях, о привлечении к ответственности виновных нет ни слова. А ведь это ключевые условия справедливого мира, о котором недавно кричал коллективный Запад.

Меня беспокоит в словах Макрона выражение о месседже от международного сообщества, что мир необходимо восстановить. Вижу в нем прямой намек на заморозку войны, прекращение ведения боевых действий с обеих сторон и фиксацию линии разграничения. Потому что, по словам Макрона, не понятно, при каких условиях будет восстанавливаться этот мир — после вывода войск России или после пекинских соглашений, вроде минских.

Очень напрягло количество аналитических публикаций в мировых СМИ после окончания саммита G20, в которых переговоры с Путиным преподносятся, как необходимость. Известный и авторитетный журналист Дэвид Игнатиус на страницах Washington Post подчеркивает, что администрация Байдена играет в игру взвешенной конфронтации, в которой объединяется общая тема помощи и сдерживания конфликта.

То есть США нам помогает, но не так, чтобы мы победили, а так, чтобы ми просто сдерживали Россию. Обратите внимание, что у нас снова не война, а конфликт.

Журнал The Economist, вообще, опубликовал три сценария развития событий в Украине, где один страшнее другого. Во всех этих сценариях, даже в самом оптимистическом, Украина не может победить, потому что Путин начнет грозить ядерной бомбой, а США никогда не пойдет на развязывание ядерной войны. Поэтому единственное, что может этому помешать — это… ну, а дальше — много точек.

С утра просмотрел интернет с надеждой найти официальное заявление украинского МИД относительно выступления Макрона — пока молчание. Наверное, для Банковой это стало неожиданностью. Там, скорее всего, традиционно рассчитывали на молниеносное и победоносное выступление Зеленского перед участниками саммита. Судя по результатам, спич Зеленского ожидаемого впечатления не произвел.

Если, не дай Бог, маятник качнулся в другую сторону, то каким образом Зеленский будет выходить из этой сложной истории в условиях, когда он полностью профукал внутреннюю политику и Украина снова оказалась не готова к столь серьезным вызовам. Экономика уничтожена, обронка увязла в коррупции. Но ведь это уже другая тема, мы об этом обязательно поговорим, а пока подождем официальных заявлений из Вашингтона и Киева.

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