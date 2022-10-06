Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

Кому достанется трон. В Кремле срочно ищут крайнего за провалы в Украине

"Проваленная мобилизация, поражения на фронтах Украины, падающая в бездну экономика, растерянные пропагандисты, кровавые разборки элит за царский трон — это признаки хаоса в сфере управления государством. В припадочном состоянии члены Совбеза России пытаются объяснить россиянам, почему вождь не мудр, а самая крепкая армия в мире убегает от маленьких ВСУ". Мнение.

Константин Ильченко
Константин Ильченко
Советник Центра стратегических исследований, ветеран АТО
480
Александр Лапин, вс рф, генерал лапин
Александр Лапин, командующий Центральным военным округом ВС РФ. Кадыров заявляет, что Лапин виноват в отступлении РФ из Лимана
Related video

Вокруг России происходят странные вещи, над ней уже закружились стервятники, услышав запах мертвеца. По замыслу истории и судьбы эти вещи неотвратимы. Бессмысленное желание кремля держаться за прошлое открыло ящик Пандоры, из которого на голову Путина вываливались тысячи неподъемных проблем.

Проваленная мобилизация, поражения на фронтах Украины, падающая в бездну экономика, растерянные пропагандисты, кровавые разборки элит за царский трон — это признаки хаоса в сфере управления государством. В припадочном состоянии члены Совбеза России пытаются объяснить россиянам, почему вождь не мудр, а самая крепкая армия в мире убегает от маленьких ВСУ.

Членам Совбеза нужен козел отпущения, нужна жертва, которую можно скормить озве*евшему народу.

Глубинный народ свою реакцию на призывы ехать в Украину ярко продемонстрировал, что аплодировать вождям после угарного похмелья он согласен. Но умирать за этих вождей не желает. В пожарном режиме сознание россиян обрабатывается очередным информационным ядом. Им через соловьевых и скабеевых прививается мнение, что вожди не виноваты, виноваты — генералы армии. Общество готовят к серьезным перестановкам в министерстве обороны и ГШ ВС России.

Известный в Украине предатель Царев с покаянием на лице констатирует: "Была начата спецоперация, но в Киев не дошли, в Харьков не вошли. Своими действиями или бездействием руководство министерства привело к тому, что поставило Россию под угрозу существованию, а мир подвело к порогу ядерной войны".

В этой цитате все, что нужно знать о современной России. Нет системы, здравый смысл отсутствует, вместо того чтобы попытаться спасти хотя бы что-то и не потерять окончательно государственность, окружение Путина, пытаясь выжить, топит друг друга, при этом продолжает обманывать собственный народ. Не могу согласиться с Царевым относительно порога ядерной войны, а вот в контексте того, что Россия оказалась под угрозой существования, согласен на все сто.

Факты, свидетельствующие о неизбежном развале империи, лежат на поверхности, мимо них трудно пройти и не заметить. В то время когда российские "элиты" заняты процессом самоуничтожения, другие, думающие о своем будущем, времени зря не теряют.

Экс-президент Монголии Элбегдорж официально заявил о готовности Монголии взять под свое покровительство некоторые регионы России, например, Бурятию, Тива, Калмыкию.

Лично я вижу в этих событиях простую формулу вселенной, которая работает всегда: мысли материальны. Хотел бункерный прошлого, пожалуйста, получай полный рот этого прошлого. Только сейчас оно будет в виде еще одного монгольского ига. К России постепенно выискивается очередь из желающих ее порвать. Не удивлюсь, когда подобные заявления прозвучат из Китая и Японии. Кто знает, может и Украине следует внимательно посмотреть в сторону Кубани и Белгородской области.

Источник

Важно
"Бесценный опыт" войны. Какие ужасы испытывают украинские воины и все мы
"Бесценный опыт" войны. Какие ужасы испытывают украинские воины и все мы