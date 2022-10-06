Кому достанется трон. В Кремле срочно ищут крайнего за провалы в Украине

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Вокруг России происходят странные вещи, над ней уже закружились стервятники, услышав запах мертвеца. По замыслу истории и судьбы эти вещи неотвратимы. Бессмысленное желание кремля держаться за прошлое открыло ящик Пандоры, из которого на голову Путина вываливались тысячи неподъемных проблем.

Проваленная мобилизация, поражения на фронтах Украины, падающая в бездну экономика, растерянные пропагандисты, кровавые разборки элит за царский трон — это признаки хаоса в сфере управления государством. В припадочном состоянии члены Совбеза России пытаются объяснить россиянам, почему вождь не мудр, а самая крепкая армия в мире убегает от маленьких ВСУ.

Членам Совбеза нужен козел отпущения, нужна жертва, которую можно скормить озве*евшему народу.

Глубинный народ свою реакцию на призывы ехать в Украину ярко продемонстрировал, что аплодировать вождям после угарного похмелья он согласен. Но умирать за этих вождей не желает. В пожарном режиме сознание россиян обрабатывается очередным информационным ядом. Им через соловьевых и скабеевых прививается мнение, что вожди не виноваты, виноваты — генералы армии. Общество готовят к серьезным перестановкам в министерстве обороны и ГШ ВС России.

Известный в Украине предатель Царев с покаянием на лице констатирует: "Была начата спецоперация, но в Киев не дошли, в Харьков не вошли. Своими действиями или бездействием руководство министерства привело к тому, что поставило Россию под угрозу существованию, а мир подвело к порогу ядерной войны".

В этой цитате все, что нужно знать о современной России. Нет системы, здравый смысл отсутствует, вместо того чтобы попытаться спасти хотя бы что-то и не потерять окончательно государственность, окружение Путина, пытаясь выжить, топит друг друга, при этом продолжает обманывать собственный народ. Не могу согласиться с Царевым относительно порога ядерной войны, а вот в контексте того, что Россия оказалась под угрозой существования, согласен на все сто.

Факты, свидетельствующие о неизбежном развале империи, лежат на поверхности, мимо них трудно пройти и не заметить. В то время когда российские "элиты" заняты процессом самоуничтожения, другие, думающие о своем будущем, времени зря не теряют.

Экс-президент Монголии Элбегдорж официально заявил о готовности Монголии взять под свое покровительство некоторые регионы России, например, Бурятию, Тива, Калмыкию.

Лично я вижу в этих событиях простую формулу вселенной, которая работает всегда: мысли материальны. Хотел бункерный прошлого, пожалуйста, получай полный рот этого прошлого. Только сейчас оно будет в виде еще одного монгольского ига. К России постепенно выискивается очередь из желающих ее порвать. Не удивлюсь, когда подобные заявления прозвучат из Китая и Японии. Кто знает, может и Украине следует внимательно посмотреть в сторону Кубани и Белгородской области.

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