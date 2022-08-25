Эрдогану указали на место. США требуют от Турции перестать помогать России

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Попытка Турции сыграть свою игру, используя войну России против Украины, стала привычным поведением Эрдогана. Некоторые эксперты объясняли это государственным прагматизмом.

До поры до времени США безучастно наблюдали за действиями Турции. Вскоре она превратилась в отдельную кулуарную площадку. Туда приезжали мутные представители всех заинтересованных сторон, чтобы перетереть мягкий сценарий для Путина. Для Украины этот сценарий означал бы ослабление позиций и, как результат, сдачу территорий.

С учетом последних событий, связанных с нанесением Украиной ударов по военным объектам Крыма, я, откровенно говоря, с тревогой ожидал вероятную реакцию Турции на этот счет. Понятно, что открыто поддерживать Россию она не стала, потому что это угрожало бы ей проблемами с США, а вот вывести этот вопрос в какую-нибудь скользкую дискуссию, смогла бы легко.

Вчера на саммите Крымской платформы президент Турции Эрдоган отреагировал. Для меня такая реакция была приятной неожиданностью. Он безапелляционно отметил, что полуостров Крым должен быть возвращен Украине.

Некоторые политологи это объясняют коварством евроазиатов, мол, что прагматизм Эрдогана является его визитной карточкой, что он гарантированно кинул бы Путина – вопрос лишь времени, и это время настало. По-моему, не все так просто, национальные свойства здесь ни при чем, дело в другом. Ответ получил на страницах газеты The Wall Street Journal.

22 августа Министерство финансов США направило письмо Турции. В документе был отмечен факт сотрудничества Турции с Россией в контексте обхода последней международных санкций.

США предупредили Турцию, что если она не перестанет сотрудничать с режимом Путина, то сама окажется под вторичными санкциями.

США доходчиво и жестко указали Эрдогану на его место и он, надо отдать должное, уже 24 августа на саммите исправился, продемонстрировав преданность антипутинскому делу.

Американцы в этой ситуации мне напомнили льва, который своим рычанием дал понять конкурентам, что тем нечего делать возле его прайда. Это событие о многом говорит, в том числе для политического руководства Украины. Оно действительно является знаком. Поэтому посоветовал бы нашим политикам обратить на него внимание. Оно свидетельствует о том, что играть в свои игры на глазах льва очень опасно.

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