Башни Кремля ждут хлопка. Зачем министр обороны США прилетел в Брюссель на встречу НАТО

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Министры обороны и высшие военные чины примерно из 50 стран сегодня собрались в штаб-квартире НАТО на шестое заседание Контактной группы. Как сообщает The New York Times, повестка дня не разглашается, но точно известно, что в центре внимания встречи будет поддержка безопасности Украины.

В Брюссель, кроме других чиновников Пентагона, прибыли министр обороны Ллойд Дж. Остин III и генерал Марк А. Милли — председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Это свидетельствует о том, что массированные ракетные удары по Украине дали дополнительную мотивацию Западу делать все, чтобы поскорее покончить с путинской Россией.

Кроме того, в пятницу министр обороны США Остин должен присутствовать на встрече девяти стран НАТО, которые формируют граничащий с Россией восточный фланг НАТО. Надо отдать должное Путину. Он не оставляет ни единого шанса миру отказаться от Украины. Каждая его сумасшедшая затея дает совершенно противоположный результат. Вместо ожидаемого прогибания под Россию, Путин получает еще большую решимость коалиции в желании помогать украинцам.

Наши войска перегруппировываются и готовятся полностью обрушить оборону противника на луганском и южном направлениях. От своевременных и конкретных решений Контактной группы зависит успех этой операции. Война переходит на другой этап, времена сдерживания, обороны и контрнаступления тактического уровня заканчиваются.

Судя по анонимным заявлениям высокопоставленных лиц Пентагона, их не переубедить и не удержать от поддержки Украины, она будет реальным практическим проявлением единства с украинским народом.

Согласитесь, после таких слов мы в праве ожидать очень серьезных подарков, потому что Красная площадь и кремлевские башни давно ждут своего хлопка.

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