Башти Кремля чекають на бавовну. Навіщо міністр оборони США прилетів у Брюссель на зустріч НАТО

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Міністри оборони та найвищі військові чини приблизно з 50 країн сьогодні зібралися у штаб-квартирі НАТО на шосте засідання Контактної групи. Як повідомляє The New York Times, порядок денний не розголошується, але достеменно відомо, що в центрі уваги зустрічі буде підтримка безпеки України.

До Брюсселя, крім інших чиновників Пентагону, прибули міністр оборони Ллойд Дж. Остін III та генерал Марк А. Міллі — голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

Це свідчить про те, що масовані ракетні удари по Україні дали додаткову мотивацію Заходу робити все, щоб якнайшвидше покінчити з путінською Росією.

Крім того, в п'ятницю міністр оборони США Остін повинен бути присутнім на зустрічі дев'яти країн НАТО, які формують східний фланг НАТО, що межує з Росією. Треба віддати належне Путіну. Він не залишає світу жодного шансу відмовитись від України. Кожна його божевільна витівка дає зовсім протилежний результат. Замість очікуваного прогинання під Росію Путін отримує ще більшу рішучість коаліції у бажанні допомагати українцям.

Наші війська перегруповуються і готуються повністю зруйнувати оборону супротивника на луганському та південному напрямках. Від своєчасних та конкретних рішень Контактної групи залежить успіх цієї операції. Війна переходить на інший етап, час стримування, оборони та контрнаступу тактичного рівня закінчується.

Судячи з анонімних заяв високопосадовців Пентагону, їх не переконати і не утримати від підтримки України, вона буде реальним практичним проявом єдності з українським народом.

Погодьтеся, після таких слів ми маємо право чекати на дуже серйозні подарунки, бо Красна площа та кремлівські башти давно чекають на свою бавовну.

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