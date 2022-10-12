Операція Холодомор. Ракетний обстріл України — це фальстарт, його планували пізніше

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Очевидно, що Росія довго готувала цей масований удар по критичній інфраструктурі України. І очевидно, що він мав відбутися дещо пізніше — коли б впала температура і від ТЕЦ залежала б не лише електроенергія, а й теплопостачання. Але підрив Кримського мосту саме в день народження Путіна та серія нищівних військових поразок російських військ прискорили цей процес.

Російській пропаганді вкрай потрібні були "перемоги". І такими "перемогами" стали розбомблений дитячий майданчик у Києві та занурений у темряву Львів. Масований ракетний обстріл був ще й промацуванням української системи ППО. І деякі висновки росіяни зробили. Масовані залпи явно призводять до перевантаження та меншого потрапляння по російських ракетах.

Тому нам необхідно готуватися до повторення саме масованих обстрілів. Це також вимагає відповідної реакції з боку української влади різного рівня.

Системи ППО для захисту інфраструктурних об'єктів мають бути пріоритетом, як і захист військових об'єктів, оскільки ця фаза війни матиме на меті терор саме цивільного населення та створення максимальної кількості інфраструктурних проблем. Генератори та забезпечення ними лікарень та інших найважливіших об'єктів. Максимальні інвестиції та природні джерела енергії.

Колись під час Голодомору росіяни знищили мільйони українців голодом. Зараз, програючи на полі бою, вони творитимуть Холодомор, щоби мільйони українців знову виїхали з України.

Щоб чинити тиск на українську владу у контексті переговорів, Путіну потрібна зручна переговорна позиція, але вона неможлива. Тому готуємося. Масований ракетний обстріл був фальстартом. І з нього потрібно зробити правильні висновки. Winter is coming! Усі вже знають, хто такі "білі ходаки — зомбі".

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