Росія лягла під Китай: як Пекін бере участь у війні проти України

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Путін зустрічається із Сі на зимових Олімпійських іграх. Через кілька днів Путін вторгається в Україну.

Путін зустрічається із Сі у Самарканді. Через кілька днів шляхи анексує українські території та погрожує світові ядерною зброєю.

У цей же час Раїсі, який також зустрівся в Самарканді з Путіним і Сі, починає обстрілювати ракетами Ірак, зривати перемир'я із Саудівською Аравією та погрожувати ракетними атаками на їх нафтові та королівські об'єкти.

Паралельно Кім Чен Ин, який у цей же час говорив із Путіним і Сі, проводить безпрецедентну кількість ракетних випробувань і погрожує сьомим ядерним випробуванням, метою якого є розробка ядерної зброї, яка зможе дістатися США.

Крім цього, Росія, Іран і КНДР повністю залежать від Пекіна. Без китайських ресурсів вони можуть існувати. Взагалі.

Також Пекін постачає їм потрібні технології та матеріали для виробництва зброї, якою потім Іран та КНДР зокрема діляться з Росією. Москва ж їм і Пекіну передає захоплену західну техніку, щоб вони зробили на її основі свою і потім поділилися нею з Москвою.

Росія та КНР мають спільні військові проєкти, зокрема пов'язані з виробництвом зброї. А китайські компанії постачають необхідні для міністерства оборони Росії товари, за що чого отримують від США вторинні санкції.

Пекін та Москва блокують розгляд в ООН питань КНДР та Ірану. Ті, зі свого боку, створюють загрози сусідам у регіоні, пропонуючи обміняти безпеку на лояльність до Пекіна.

Цей список можна продовжувати довго. І, дідько, я правда не розумію, як ми не бачимо за деревами ліс?! Іран, КНДР, Росія — це все вже не більше, ніж китайські проксі. І не перший місяць ми боремося не просто з другою армією світу, а з країною, яку підтримує друга економіка світу разом з іншими своїми проксі.

І не тільки воюємо, а й перемагаємо. Що ще раз підтверджує, що автократія — мертва форма правління, яку наше покоління залишить у минулому, закривши в коробку на багато десятиріч.

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