Іран виляє Америкою. Чому США та арабським країнам доводиться зважати на Тегеран

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Ормузька протока є одним із найважливіших у світі судноплавних шляхів для нафти. За даними Управління енергетичної інформації США, через протоку щодня проходить близько третини всіх морських нафтових вантажів.

У травні 2022 року в протоці Корпус вартових ісламської революції (КВІР) захопили два грецькі танкери на помсту за затриманий за кілька тижнів до цього грецькій владі на запит Міністерства фінансів США російський танкер з підсанкційною іранською нафтою

У 2021 році в цій протоці КВІР атакував ізраїльський танкер, внаслідок чого загинули два європейські члени екіпажу. Іранські викрадачі також штурмували та ненадовго захопили танкер під прапором Панами біля Об'єднаних Арабських Еміратів минулого року, а також ненадовго захопили та утримували в'єтнамський танкер у листопаді.

У 2019 році Іран захопив нафтовий танкер під британським прапором незабаром після того, як Великобританія зупинила іранське судно в Гібралтарі, яке перевозило нафту до Сирії. Іран випустив Stena Impero за кілька місяців, коли Лондон також випустив іранське судно.

2020 року Іран також захопив і утримував південнокорейський танкер у суперечці про заморожування Південною Кореєю мільярдів доларів його доходів від нафти у відповідь на економічні санкції США. Також КВІР будує величезний новий корабель поблизу Ормузької протоки, намагаючись розширити свою військово-морську присутність у водах, життєво важливих для міжнародних постачань енергії, та за її межами.

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