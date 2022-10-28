Сі Цзіньпін збрехав Байдену. Що ховається за словами лідера Китаю про співпрацю зі США

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Сі Цзіньпін сказав, що готовий співпрацювати зі США. Новини та щирості в цьому рівно стільки ж, скільки в заяві Володимира Путіна про те, що він готовий вести мирні переговори з Україною. Або в заяві Ірану, що він не постачає дрони Росії і готовий співпрацювати з Україною в цьому питанні. Або в заяві Північної Кореї про те, що ніякі переговори з Росією про постачання ракет вона не веде.

Друзі, не вірте некрократам. Вони завжди брешуть. Це надцята подібна заява Сі й точно не остання.

Справа в тому, що це є частиною китайської пропаганди. Якщо коротко, вона виглядає так: Китай — це голуб миру, який постійно простягує США оливкову гілку. А США — агресивний гегемон — цю гілку не бере.

Сі говорить про співробітництво зі США постійно. Він говорив це рік тому. П'ять років тому. Кілька місяців тому. І знов про це скаже завтра. Це як російська пропаганда про те, що Росія хоче миру з Україною.

Не вірите? Тоді відкрийте китайський партійний таблоїд Global Times, будь-яку статтю про США там і прочитайте, що Сі Цзіньпін дуже хоче співпрацювати з Америкою і Байденом.

Тож, коли ви ведетеся на китайську пропаганду про співробітництво, ви виглядаєте так само, як і громадяни країн, які вірили чи вірять російській пропаганді про мир. Щонайменш тепер на своєму прикладі ви можете їх зрозуміти.

Щодо слів Байдена. Уявляєте, як він каже: "Ми проти співробництва з Китаєм. Будемо воювати!" Ну серйозно. Байден ніколи не почне жодну війну першим.

При цьому, у Пекіна дві головні місії, з якими він прийшов у цей світ:

Возз'єднання з Тайванем. Поширення авторитаризму в усьому світі (новий вибір людству).

Вони записані у всіх китайських документах. І ні, він ніколи не відмовиться від Тайваню. Як і від підтримки будь-якого диктаторського режиму. Хочете стати другом Китаю? Перетворіться на диктатуру. І жодного свого диктатора він не залишить у біді. Бо диктатур має бути більше, а демократій — менше.

Якщо хочете, щоб світ припинив вірити в російську пропаганду, почніть із себе — припиніть вірити в китайську.

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