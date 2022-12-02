ЗСУ готуються до повернення Криму. Пентагон розпочинає масштабну підготовку українських військових

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Пентагон планує великі навчання української армії, щоб не гаяти дарма зимовий час і підготуватися до важких боїв за звільнення Криму та сходу. Серед іншого навчатимуть, як масштабувати ті дива, які ЗСУ здатні були робити в малих групах, на великі підрозділи. Та ефективно використовувати наявне обладнання, щоб уражати ворога, який перевищує за чисельністю.

Ми натомість також не маємо гаяти час і повинні підготувати себе й тих, хто поряд, до цього важкого періоду, який нас чекає. Ми готові до всього, — скажете ви. Ми й не таке вже пережили. Було б добре, якби так. Натомість поставлю це під сумнів. Бо щонайменш по своїй "барикаді" бачу, що ми досі припускаємося помилок і "ведемося" на інформоперації Кремля та Пекіна. І чим ближче до звільнення Криму — тим більше їх буде.

Це буде час, наповнений кремлівською дезінформацією. Час важких боїв на дипломатичному та інформаційному фронті. Час, коли наші партнери та вороги будуть боротися за уми мільйонів людей на різних континентах. Коли на столі буде все, до чого можуть дістати руки диктаторів. Бо для них втрата Криму — це втрата Чорного моря, господства в Середземному, впливу на Близький Схід та суттєве ослаблення позицій в Африці.

Геополітичну цінність Криму в майбутньому десятиріччі протистояння важко перебільшити. Тож якщо ми хочемо перемогти, ми маємо використати ці місяці, серед іншого, на те, щоб навчитися бути стійкими в інформаційній війні.

Нарешті відмовитися від того, щоб слухати хороших руских експертів. Відмовитись від прочитання анонімних телеграм каналів. Від усіх джерел, які розповсюджують наратив про поганий Захід, та Пекін, з яким потрібно розвивати торгівлю.

Потрібно відмовитись від тих, хто вже не раз кричав про те, як нас зливають. Хто системно дає прогнози, які не втілюються в життя. Хто кричить про те, як нам мало всього дають. Мало приділяють уваги. Багато від нас вимагають. Від усього, що приносить антизахідні наративи у ваше життя.

Якщо ми хочемо виграти цей бій, ми маємо бути з партнерами єдиним цілим. Діяти як одна команда. Довіряти, бо без довіри команда не може перемогти. А без команди, без альянсів — цей складний бій ніхто не в змозі виграти. Ці зимові холодні місяці — час, коли ми маємо навчитися цьому.

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