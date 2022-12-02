Бахмут — це капкан, з якого росіянам не вибратися: що відбувається в місті

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Бахмут залишається найгарячішою точкою на карті бойових дій і очевидно, що таким він залишиться ще дуже довго. Російські окупанти кидають численні ресурси на окупацію цього міста, намагаючись з хоч якогось просування в його околицях створити те, чого їм не вистачає дуже довгий час, — велику перемогу.

Але складно робити перемогу з того, що затягнуло на понад пів року твої ресурси в нескінченну м'ясорубку і не відпускає досі. Розуміють у російському командуванні чи ні, але Бахмут — це капкан, з якого їм не вибратися.

За той час, коли почався наступ на Бахмут російськими окупантами, українські війська звільнили понад 8,5 тис. квадратних кілометрів Харківщини, понад 6 тис. квадратних кілометрів правобережної Херсонщини. А сили РОВ, які переважають, ніяк не можуть пробити оборону ЗСУ під Бахмутом і захопити місто.

Бахмут — це капкан, оскільки в його околицях перемелені вже тисячі окупантів зі складу 1 АК та 2 АК, ПВК "Вагнер", "Ліга", "Редут", підрозділи 2-ї та 41-ї ЗВА. Ці ресурси понад пів року сконцентровані в локації Бахмута, який не дає можливості їх використати на інших напрямках, плацдармах.

Наразі у Білорусі перебувають 9 тис. російських частково мобілізованих, приписаних до 2 МСД 1 ТА ЗВО. Вони проходять підготовку на білоруських полігонах, після чого командування планує відправити їх під Бахмут. Не на інший напрямок, а саме під Бахмут.

Це свідчить не тільки про те, що в російському командуванні розуміють, що місто їм не окупувати до кінця 2022 року, а й про те, що 9 тисяч особового складу, це, грубо кажучи 13 БТГр, з'являться не на зовсім несподіваному плацдармі, а там, де до їхньої зустрічі давно готові.

І наразі говорити про те, що під Бахмутом кардинально може змінитися ситуація, не доводиться. Це місто продовжуватиме затягувати, як трясовина, в себе ресурси російських окупаційних військ, тоді як на інших напрямках ЗСУ звільнятимуть тисячі та тисячі квадратних кілометрів території.

Оборона Бахмута в майбутньому стане частиною воєнної історії і її викладатимуть у військових вишах. Адже саме стійкість міста впливає на ситуацію без перебільшення всієї зони бойових дій.

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