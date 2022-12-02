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Думки Російсько-українська війна

Бахмут — це капкан, з якого росіянам не вибратися: що відбувається в місті

"Бахмут продовжує затягувати в себе, як трясовина, російських окупантів, тоді як на інших напрямках ЗСУ звільняють тисячі квадратних кілометрів території. Саме стійкість Бахмута впливає на ситуацію без перебільшення всієї зони бойових дій". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив"
eye 473
бахмут, все, оборона
Фото: Getty Images | Український військовий тримає оборону Бахмута
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Бахмут залишається найгарячішою точкою на карті бойових дій і очевидно, що таким він залишиться ще дуже довго. Російські окупанти кидають численні ресурси на окупацію цього міста, намагаючись з хоч якогось просування в його околицях створити те, чого їм не вистачає дуже довгий час, — велику перемогу.

Але складно робити перемогу з того, що затягнуло на понад пів року твої ресурси в нескінченну м'ясорубку і не відпускає досі. Розуміють у російському командуванні чи ні, але Бахмут — це капкан, з якого їм не вибратися.

За той час, коли почався наступ на Бахмут російськими окупантами, українські війська звільнили понад 8,5 тис. квадратних кілометрів Харківщини, понад 6 тис. квадратних кілометрів правобережної Херсонщини. А сили РОВ, які переважають, ніяк не можуть пробити оборону ЗСУ під Бахмутом і захопити місто.

Бахмут — це капкан, оскільки в його околицях перемелені вже тисячі окупантів зі складу 1 АК та 2 АК, ПВК "Вагнер", "Ліга", "Редут", підрозділи 2-ї та 41-ї ЗВА. Ці ресурси понад пів року сконцентровані в локації Бахмута, який не дає можливості їх використати на інших напрямках, плацдармах.

Наразі у Білорусі перебувають 9 тис. російських частково мобілізованих, приписаних до 2 МСД 1 ТА ЗВО. Вони проходять підготовку на білоруських полігонах, після чого командування планує відправити їх під Бахмут. Не на інший напрямок, а саме під Бахмут.

Це свідчить не тільки про те, що в російському командуванні розуміють, що місто їм не окупувати до кінця 2022 року, а й про те, що 9 тисяч особового складу, це, грубо кажучи 13 БТГр, з'являться не на зовсім несподіваному плацдармі, а там, де до їхньої зустрічі давно готові.

І наразі говорити про те, що під Бахмутом кардинально може змінитися ситуація, не доводиться. Це місто продовжуватиме затягувати, як трясовина, в себе ресурси російських окупаційних військ, тоді як на інших напрямках ЗСУ звільнятимуть тисячі та тисячі квадратних кілометрів території.

Оборона Бахмута в майбутньому стане частиною воєнної історії і її викладатимуть у військових вишах. Адже саме стійкість міста впливає на ситуацію без перебільшення всієї зони бойових дій.

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