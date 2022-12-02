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Мнения Российско-украинская война

Бахмут — это капкан, из которого русским не выбраться: что происходит в городе

"Бахмут продолжает засасывать в себя, как трясина, российских оккупантов, в то время как на других направлениях ВСУ освобождают тысячи квадратных километров территории. Именно стойкость Бахмута влияет на ситуацию во всей без преувеличения зоне боевых действий". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление"
eye 311
бахмут, всу, оборона
Фото: Getty Images | Украинский военный держит оборону Бахмута
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Бахмут остается самой горячей точкой на карте боевых действий и очевидно, что такой он останется еще очень долго. Российские оккупанты бросают многочисленные ресурсы на оккупацию данного города, пытаясь из хоть какого-то продвижения в его окраинах создать то, чего им не хватает уже очень долгое время – большую победу.

Но сложно делать победу из того, что затянуло на более чем полгода твои ресурсы в бесконечную мясорубку и не отпускает до сих пор. Понимают в российском командовании или нет, но Бахмут — это капкан, из которого им не выбраться.

За тот период времени, когда началось наступление на Бахмут российскими оккупантами, украинские войска освободили более 8,5 тыс. квадратных километров Харьковщины, более 6 тыс. квадратных километров правобережной Херсонщины. А превосходящие силы РОВ никак не могут пробить оборону ВСУ под Бахмутом и захватить город.

Бахмут — это капкан, поскольку в его окраинах перемолоты уже тысячи оккупантов из состава 1 АК и 2 АК, ЧВК "Вагнер", "Лига", "Редут", подразделения 2-й и 41-й ОВА. Эти ресурсы более полугода сконцентрированы в локации Бахмута, который не дает возможности их использовать на других направлениях, плацдармах.

Сейчас в Беларуси находятся 9 тыс. российских частично мобилизованных, приписанных к 2 МСД 1 ТА ЗВО. Они проходят подготовку на белорусских полигонах, после чего командование планирует отправить их под Бахмут. Не на другое направление, а именно под Бахмут.

Это говорит не только о том, что в российском командовании понимают, что город им не оккупировать до конца 2022 года, но и о том, что 9 тысяч личного состава, это, грубо говоря 13 БТГр, появятся не на совершенно неожиданном плацдарме, а там, где к их встрече давно готовы.

И в настоящее время говорить о том, что под Бахмутом кардинальным образом может измениться ситуация, не приходится. Этот город будет продолжать затягивать в себя, как трясина, ресурсы российских оккупационных войск, в то время как на других направлениях ВСУ будут освобождать тысячи и тысячи квадратных километров территории.

Оборона Бахмута в будущем станет частью военной истории и ее будут преподавать в военных вузах. Ведь именно стойкость этого города влияет на ситуацию во всей без преувеличения зоне боевых действий.

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