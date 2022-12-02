Бахмут — это капкан, из которого русским не выбраться: что происходит в городе

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Бахмут остается самой горячей точкой на карте боевых действий и очевидно, что такой он останется еще очень долго. Российские оккупанты бросают многочисленные ресурсы на оккупацию данного города, пытаясь из хоть какого-то продвижения в его окраинах создать то, чего им не хватает уже очень долгое время – большую победу.

Но сложно делать победу из того, что затянуло на более чем полгода твои ресурсы в бесконечную мясорубку и не отпускает до сих пор. Понимают в российском командовании или нет, но Бахмут — это капкан, из которого им не выбраться.

За тот период времени, когда началось наступление на Бахмут российскими оккупантами, украинские войска освободили более 8,5 тыс. квадратных километров Харьковщины, более 6 тыс. квадратных километров правобережной Херсонщины. А превосходящие силы РОВ никак не могут пробить оборону ВСУ под Бахмутом и захватить город.

Бахмут — это капкан, поскольку в его окраинах перемолоты уже тысячи оккупантов из состава 1 АК и 2 АК, ЧВК "Вагнер", "Лига", "Редут", подразделения 2-й и 41-й ОВА. Эти ресурсы более полугода сконцентрированы в локации Бахмута, который не дает возможности их использовать на других направлениях, плацдармах.

Сейчас в Беларуси находятся 9 тыс. российских частично мобилизованных, приписанных к 2 МСД 1 ТА ЗВО. Они проходят подготовку на белорусских полигонах, после чего командование планирует отправить их под Бахмут. Не на другое направление, а именно под Бахмут.

Это говорит не только о том, что в российском командовании понимают, что город им не оккупировать до конца 2022 года, но и о том, что 9 тысяч личного состава, это, грубо говоря 13 БТГр, появятся не на совершенно неожиданном плацдарме, а там, где к их встрече давно готовы.

И в настоящее время говорить о том, что под Бахмутом кардинальным образом может измениться ситуация, не приходится. Этот город будет продолжать затягивать в себя, как трясина, ресурсы российских оккупационных войск, в то время как на других направлениях ВСУ будут освобождать тысячи и тысячи квадратных километров территории.

Оборона Бахмута в будущем станет частью военной истории и ее будут преподавать в военных вузах. Ведь именно стойкость этого города влияет на ситуацию во всей без преувеличения зоне боевых действий.

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