Путин будет воевать, пока не проиграет все. Надежды на переговоры больше нет

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Когда агрессор вынашивает свои военные планы, он всегда имеет очень четкую цель. Но алгоритм принятия решений в автократиях совершенно иной. Для диктатуры прогнозирование итогов, а тем более последствий предстоящей войны, объективно невозможно. Диктаторы живут в искусственно созданном информационном пузыре. Они оперируют только теми данными, которые им нравятся и перекликаются с их мнением.

Для авторитарного режима Путина процесс принятия решения вступить в войну имел особенности. Я не исключаю, что, начиная войну против Украины, Кремль имел определенные оптимистичные расчеты относительно предстоящей реакции Китая. Но чтобы наработать обоснованные предположения, необходимо анализировать картину мира вне собственного опыта или собственных убеждений. У автократии отсутствуют возможности для подобного анализа, ведь в окружении Путина нет несогласных. Это подлинная слабость автократов. Они не получают альтернативные точки зрения на проблематику и неизбежно выпадают из объективной реальности.

Кремль будет продолжать войну, несмотря на тяжелые потери

Вполне понятно, что целью России был полный захват Украины. Путин принимает решение вторгнуться, хочет взять Киев за три дня и… проигрывает. Цель диктатора оказывается недостижимой. Но он идет дальше и по сей день несет катастрофические потери. Во-первых, это материальные потери. СМИ уже подсчитали, что за прошедшие месяцы Россия потратила на войну $82 млрд. Это очень весомая сумма — примерно 25% государственного бюджета страны-агрессора. Во-вторых, становится очевидным, что у Кремля иссякают запасы оружия. В-третьих, война уже унесла десятки тысяч жизней граждан России. Правда, я не уверена, важны ли человеческие жизни для России. Но точно знаю — чем тяжелее военные и экономические потери, тем сложнее поставить точку на военной кампании.

Я когда-то разговаривала с Главой командования сил специальных операций США генералом Тони Томасом. Одни родители потеряли взрослого уже военнослужащего ребенка во время войны в Афганистане. И во время личного общения с генералом настаивали, что он в любом случае должен продолжать воевать: "Тогда мы будем чувствовать, что наш ребенок погиб не зря". Тони Томас сказал мне, что это была одна из самых трудных вещей, с которой ему приходилось иметь дело.

[ + – ] Чем тяжелее военные и экономические потери, тем сложнее поставить точку в военной кампании Фото: РИА Новости

Речь идет о таком понятии как "обман невозвратных затрат". Обычно ввиду больших предыдущих жертв, принесенных в достижение определенной цели, простые люди склонны стремиться к дальнейшему росту соответствующих вложений. Но на самом деле не может иметь решающего значения, насколько много ресурсов было израсходовано в течение военных действий. Звучит ужасно, но нельзя учитывать только то, насколько трагические человеческие потери уже были понесены.

И что касается Путина, то сейчас он настроен достичь своей цели. Да, он готов вкладывать еще больше денег. Следует ли ему подвергать российских военных дальнейшему риску? Конечно. Путин не ценит жизнь других людей, и он пойдет дальше.

Осознает ли Путин, что Россия уже проиграла эту войну?

В психологии существует феномен, называемый иррациональной эскалацией или эскалацией привязанности. Это когда человек чувствует себя обязанным поддерживать решение, принятое ранее, хотя оно оказалось ложным. Вы получаете сигналы о том, что все плохо, и внешне очевидно, что дела действительно плохи. И, казалось бы, надо отказываться от своей цели "еще вчера". Но, вопреки здравому смыслу, человек всячески рационализирует дальнейшую реализацию неудачного плана. Даже когда имеет выбор вкладывать ресурсы в поддержание предыдущего решения или нет. Даже если это совсем необязательно, человек будет хвататься за все, чтобы продолжать.

К примеру, идет зима. Путин уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы люди потеряли нормальные условия для жизни. Из-за отсутствия отопления, воды и электроэнергии украинцы должны ослабнуть. И тогда, уверяет себя Путин, он сможет победить. Или думает: если в Европе не будет российской нефти или газа, европейцам придется платить за энергоносители большие деньги. Тогда НАТО перестанет поддерживать Украину, и Россия сможет выиграть. Поэтому заметьте, что эти действия являются признаками иррациональной эскалации. Путин лихорадочно ищет возможности рационализировать дальнейшее участие в битве, которая уже проиграна.

Диктатор понимает: после проигрыша остаться у власти уже не получится. Так что планирует остановиться лишь после достижения своих целей.

Есть еще и проблема идентичности. Это внутренняя и внешняя проверка, в которой человек выясняет, кем он себя видит? Считает ли себя компетентным, достойным своих целей? Видит ли его мир именно таковым? Ответы становятся трудными, когда человек совершает поступки, не имеющие никакой внешней поддержки. Эти же вопросы встают и перед Путиным. Он отдает себе отчет, что после проигрыша в войне остаться президентом России уже не удастся. Путин больше не будет тем всесильным человеком, которым сам себя считал. Мы можем предположить, что добровольно он остановится, только когда достигнет своих целей.

У Путина не заинтересованы в мирных переговорах

Как я уже говорила, конечная цель Путина — полностью захватить территорию Украины. У него уже были Крым и Донбасс, но это не заставило его успокоиться. Так что ничего кроме достижения первоначальной цели удовлетворить его не способно.

Когда человек поднимается на гору Эвереста и не доходит 30 футов от вершины, он чувствует неудачу. И те 29 тысяч футов, на которые альпинист все же поднялся, для него ничего не стоят. Поэтому для Путина не имеет значение, оставит ли он за собой территорию, которая имела на момент широкомасштабного вторжения, получит ли несколько больше, чем то, с чего начинал. Ничего из этого не будет для него успехом, если он уже задекларировал, что собирается забрать всю Украину за три дня.

Поэтому он, безусловно, не заинтересован в прекращении войны так сильно, как продолжают уверять некоторые политики или аналитики.

Следует понимать, что сейчас личность российского диктатора под угрозой. У него огромная сумма невозвратных расходов, вложенных в войну в Украине. Для того чтобы уйти, диктатор должен проиграть абсолютно все. Также следует учитывать, что Путин является лицом, стоящим за этим кровавым вторжением. Именно он принимает главные решения. Поэтому еще один способ остановить эту войну — свергнуть Путина, лишить его должности и полномочий. Добровольно войну в Украине Путин не остановит никогда.

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