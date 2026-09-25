Дата-центры под ударом: 5 целей, которые ставит себе Россия, атакуя узлы связи в Киеве
Удары по дата-центрам в Киеве — это что-то новенькое в тактике российского террора. В целом, военный смысл и военная логика таких ударов — минимальная, полагает военный обозреватель Александр Коваленко, но определенную логику в них видит — и выделяет пять направлений, на которых противник пытается действовать таким способом.
Удары России по дата-центрам — это одновременно попытка воздействовать на нескольких направлениях террора.
Во-первых, попытка дестабилизировать передачу информации.
Дата-центры обеспечивают работу облачных сервисов, сайтов, приложений, телекоммуникаций и различных государственных систем. Повреждение одного крупного узла может вызвать каскадные сбои у множества клиентов. Например, после удара 23 сентября 2026 года сообщалось об ухудшении интернет-связи примерно у 100 тыс. домохозяйств в Киеве и области.
Во-вторых, внести нарушения в систему оповещения.
Накануне МИД прямо связал сентябрьские удары с попыткой нарушить информационный поток, необходимый для своевременного предупреждения населения о ракетных и дроновых атаках. То есть противник намерен также минимизировать своевременность оповещения для повышения вероятности увеличения жертв среди мирного населения вследствие ударов.
Важный аспект. Если воздушные тревоги не будут звучать своевременно и возрастет количество жертв среди мирного населения, враг рассчитывает на рост внутреннего социального недовольства и обвинения действующей власти в том, что их своевременно не оповещают об угрозах. То есть это довольно продуманный элемент катализации внутреннего социального недовольства.
В-третьих, вывести из строя военную IT-инфраструктуру.
Российское Минобороны прямо заявляло, что пораженный дата-центр "Би-мобайл" использовался для хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательных, и для сетевого оборудования в интересах ВСУ. Соответствует ли это действительности? Могу сказать, что МО РФ часто делает заявления, оправдывающие террор против гражданского населения и гражданских объектов, но в любом случае очевидно, цель — это избирательный террор против всей высокотехнологичной инфраструктуры Украины.
Кстати, аналогичные заявления делались относительно киевского дата-центра De Novo. При этом De Novo позиционирует его как коммерческий sovereign cloud/AI-дата-центр, где размещаются, в частности, крупные украинские банки. То есть удар был целенаправленным, чтобы подорвать работу банковской сферы услуг.Важно
В-четвертых, нарушить устойчивость украинской экономики и управления.
Такие удары, по мнению российского Генштаба, влияют на нарушение логистики, критической инфраструктуры и способности Украины вести войну, восстанавливаться и управлять страной. Ладно, пускай так и думают.
В-пятых, исключительно физическое разрушение здания, предназначенного для размещения большого количества офисов и компаний.
Современный дата-центр — это не просто "серверная". Через него могут проходить услуги десятков или сотен организаций. Поэтому один пораженный узел потенциально способен вызвать проблемы с банковскими, торговыми, телекоммуникационными и другими сервисами.
В целом, военный смысл и военная логика таких ударов – минимальная.
Но если говорить о логике войны на истощение глубокой тыловой зоны, создание перебоев в цифровой инфраструктуре, связи и повседневной жизни, чтобы увеличить совокупную стоимость войны для Украины — да.
Дата-центр — очень "экономически плотная" цель. Один относительно небольшой физический объект может обслуживать огромное количество цифровых систем. Поэтому удар по нему потенциально дает непропорционально большой эффект по сравнению с размером самого объекта.
В начале 2026 года в одном из своих материалов я отмечал, что российские удары стали более избирательными, профессиональными и обоснованными. Это не удары 2022–2025 годов, более хаотического типа, по принципу "запусти 100 ракет куда-то туда, главное, чтобы красиво горело".
Я удручен тем, что на пятый год войны у нас так никто не задумался над тем, что в режиме долгой войны, так или иначе, но враг со временем начнет бить болезненно.
А все потому, что в стране как отсутствовало, отсутствует, так и, наверное, будет продолжать отсутствовать среднесрочное и долгосрочное планирование угроз. Мы каждый раз не готовы к тому, что нам готовят враги, и даже когда это очевидно и об этом говорится, подготовка не ведется.
Мы всегда можем, совершенно оправданно, законно, морально, обвинить Россию в том, что она является источником наших проблем, но и мы являемся теми, кто не прилагает на пятый год полномасштабной войны достаточных и вполне доступных усилий, чтобы эти проблемы минимизировать.
Почему так?
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