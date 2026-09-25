Дата-центры под ударом: 5 целей, которые ставит себе Россия, атакуя узлы связи в Киеве

Удары России по дата-центрам — это одновременно попытка воздействовать на нескольких направлениях террора.

Во-первых, попытка дестабилизировать передачу информации.

Дата-центры обеспечивают работу облачных сервисов, сайтов, приложений, телекоммуникаций и различных государственных систем. Повреждение одного крупного узла может вызвать каскадные сбои у множества клиентов. Например, после удара 23 сентября 2026 года сообщалось об ухудшении интернет-связи примерно у 100 тыс. домохозяйств в Киеве и области.

Во-вторых, внести нарушения в систему оповещения.

Накануне МИД прямо связал сентябрьские удары с попыткой нарушить информационный поток, необходимый для своевременного предупреждения населения о ракетных и дроновых атаках. То есть противник намерен также минимизировать своевременность оповещения для повышения вероятности увеличения жертв среди мирного населения вследствие ударов.

Видео дня

Важный аспект. Если воздушные тревоги не будут звучать своевременно и возрастет количество жертв среди мирного населения, враг рассчитывает на рост внутреннего социального недовольства и обвинения действующей власти в том, что их своевременно не оповещают об угрозах. То есть это довольно продуманный элемент катализации внутреннего социального недовольства.

В-третьих, вывести из строя военную IT-инфраструктуру.

Российское Минобороны прямо заявляло, что пораженный дата-центр "Би-мобайл" использовался для хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательных, и для сетевого оборудования в интересах ВСУ. Соответствует ли это действительности? Могу сказать, что МО РФ часто делает заявления, оправдывающие террор против гражданского населения и гражданских объектов, но в любом случае очевидно, цель — это избирательный террор против всей высокотехнологичной инфраструктуры Украины.

Кстати, аналогичные заявления делались относительно киевского дата-центра De Novo. При этом De Novo позиционирует его как коммерческий sovereign cloud/AI-дата-центр, где размещаются, в частности, крупные украинские банки. То есть удар был целенаправленным, чтобы подорвать работу банковской сферы услуг.

Важно

Бьют по интернету и по мозгам: в чем смысл новой тактики ракетных ударов РФ

В-четвертых, нарушить устойчивость украинской экономики и управления.

Такие удары, по мнению российского Генштаба, влияют на нарушение логистики, критической инфраструктуры и способности Украины вести войну, восстанавливаться и управлять страной. Ладно, пускай так и думают.

В-пятых, исключительно физическое разрушение здания, предназначенного для размещения большого количества офисов и компаний.

Современный дата-центр — это не просто "серверная". Через него могут проходить услуги десятков или сотен организаций. Поэтому один пораженный узел потенциально способен вызвать проблемы с банковскими, торговыми, телекоммуникационными и другими сервисами.

В целом, военный смысл и военная логика таких ударов – минимальная.

Но если говорить о логике войны на истощение глубокой тыловой зоны, создание перебоев в цифровой инфраструктуре, связи и повседневной жизни, чтобы увеличить совокупную стоимость войны для Украины — да.

Дата-центр — очень "экономически плотная" цель. Один относительно небольшой физический объект может обслуживать огромное количество цифровых систем. Поэтому удар по нему потенциально дает непропорционально большой эффект по сравнению с размером самого объекта.

В начале 2026 года в одном из своих материалов я отмечал, что российские удары стали более избирательными, профессиональными и обоснованными. Это не удары 2022–2025 годов, более хаотического типа, по принципу "запусти 100 ракет куда-то туда, главное, чтобы красиво горело".

Я удручен тем, что на пятый год войны у нас так никто не задумался над тем, что в режиме долгой войны, так или иначе, но враг со временем начнет бить болезненно.

А все потому, что в стране как отсутствовало, отсутствует, так и, наверное, будет продолжать отсутствовать среднесрочное и долгосрочное планирование угроз. Мы каждый раз не готовы к тому, что нам готовят враги, и даже когда это очевидно и об этом говорится, подготовка не ведется.

Мы всегда можем, совершенно оправданно, законно, морально, обвинить Россию в том, что она является источником наших проблем, но и мы являемся теми, кто не прилагает на пятый год полномасштабной войны достаточных и вполне доступных усилий, чтобы эти проблемы минимизировать.

Почему так?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно