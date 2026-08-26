Блокада Одесской области: как Россия, не имея сил для наземной операции, отрезает регион

Ударами по пунктам пропуска на границе Украины и Молдовы Россия хочет усложнить либо вовсе заблокировать сообщение между странами.

Эти удары особо интенсифицировались во второй половине августа.

В ночь на 20 августа был нанесен удар по КПП Рени, где пострадала стоянка фур с продуктами. 21 августа удар был нанесен по международному пункту пропуска "Табаки". А уже ночью 25 августа российский дрон ударил по пункту пропуска Виноградовка – Вулкенешть.

А теперь немного посмотрим на происходящее с высоты птичьего полета.

В начале зимы 2026 РОВ системно наносили удары по Маякскому мосту в попытке отрезать Одесскую область от проезда к пункту пропуска Паланка. В июле Россия создала невыносимые условия для судоходства в Черном море и на сегодняшний день оно в регионе заблокировано. Попытка завершилась неудачно, затраченные ресурсы не принесли РОВ желаемого результата. В августе активируются удары по сухопутным переходам, усложняя логистику и приводя к блокировке транспортного сообщения между Молдовой и Украиной.

Відео дня

Все это очень похоже на сценарий логистической изоляции Одесской области. Сначала заблокировали море, теперь делают невозможным и опасным транспортное сообщение.

Не зная возможностей РОВ, можно было бы подумать, что командование оккупантов готовит наземную операцию по Одесской области, но это не так. Необходимых сил и средств у противника в наличие на такую операцию попросту нет. Как и возможностей ее провести. Поэтому мы говорим об экономической и логистической изоляции, которую РОВ решили устроить региону.

Если это так, то удары по КПП продолжатся, и не только по ним. Не буду озвучивать, какие могут быть дальнейшие действия РОВ, но перспектива дальнейшего развития событий по подобному сценарию вырисовывается не радужная.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно