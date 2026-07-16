Новая стадия ракетного террора: как изменилась тактика РФ в июле 2026

За вторую неделю июля 2026 года РОВ применили по Украине 891 дрон-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас"/др. и приманок "Гербера"/"Пародия", в то время как за первую неделю июля было применено 1 437 дронов.

ВС ВСУ перехватили 747 целей или 83% от общего количества примененных противником дронов. Напомню, что во время налетов за первую неделю июля было перехвачено 1 303 цели или 90,6% от общего количества примененных противником дронов.

Налицо снижение интенсивности налетов дронов, но при этом отмечается две тенденции. Первая — снижение количества перехватов, обусловленные повышенным применение РОВ реактивных дронов, что усложняет перехват цели малым ПВО и МОГ, а вторая — концентрированные налеты РОВ по отдельно взятым городам/областям. В ходе второй недели июля особое внимание уделяется противником террору Одессы и области.

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Напомню, что за первую неделю июня показатели налетов РОВ представляли собой следующее соотношение 2 136/1 945.

То есть, очевидно, что снижение налетов обусловлено поступательным переходом российского производства на более энергозатратные, трудоемкие и дорогие реактивные дроны, но эффект отражается в снижении перехватов.

Суммарно за первую половину июля РОВ применили 2 328 дронов, из которых было сбито 2 050, или 88% от общего количества. Конечная статистика серьезно изменилась в негативную сторону именно в течение второй недели июля.

Очевидно, что масштабирование противником производства и применения реактивных дронов становится для Украины одним из главных вызовов 2026 года, наравне с проблемой баллистических средств террора.

В течение второй недели июля 2026 РОВ применили меньшее суммарное количество ракетных средств поражения, но при этом значительно интенсифицировали пуски ракет Х-59/69 и Х-31П, сосредоточившись на ударах по Одессе и области.

В ходе ударов в течение второй недели июля противник применил:

9М723 – 16 ракет, из которых было сбито 5;

Х-59/69 — 18/14;

Х-31П – 6/0.

Отмечу, что это официальные данные ВС ВСУ, в то время как разные мониторинговые группы называют другие цифры, которые между собой также разнятся. В частности, речь идет о более чем 30 ракетах Х-59/69 и более 10 ракет Х-31П. Я же для ведения статистики использую исключительно официальные данные, но не упомянуть мониторинговые наблюдения не могу.

Всего же за первую половину июля РОВ применили следующее количество ракетных средств террора:

9М723/KN-23/5В55 – применено 66 ракет, из которых были перехвачены 9;

Х-101 – 77/73;

3М14 "Калибр" – 14/14;

Х-59/69 – 26/23;

3М22 "Циркон"- 10/0;

Х-31П – 8/0.

Также на себя обратило внимание участившееся применение РОВ в качестве баллистических ракет ЗУР комплексов С-300 и С-400, а именно 5В55 и 48Н6ДМ, что может говорить о возникших проблемах с формированием достаточного боекомплекта классических 9М723. Очевидно, что 9М723 будут составлять накопленный боекомплект в ходе предстоящего массированного, комбинированного удара, который с учетом сроков планирования и подготовки должен быть осуществлен уже в ближайшее время.

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