Нова стадiя ракетного терору: як змінилася тактика РФ у липні 2026 року

Протягом другого тижня липня 2026 року РОВ застосували по території України 891 дрон-камікадзе Shahed-136/БМ-35 "Італмас"/ін. та приманки "Гербера"/"Пародія", тоді як за перший тиждень липня було застосовано 1 437 дронів.

ПС ЗСУ перехопили 747 цілей, або 83% від загальної кількості дронів, застосованих противником. Нагадаю, що під час нальотів у перший тиждень липня було перехоплено 1 303 цілі, або 90,6% від загальної кількості дронів, застосованих противником.

Спостерігається зниження інтенсивності нальотів дронів, але водночас помітно дві тенденції. Перша — зменшення кількості перехоплень, зумовлене посиленим застосуванням безпілотних літальних апаратів (БпЛА) реактивного типу, що ускладнює перехоплення цілей засобами протиповітряної оборони (ППО) та мобільно-вогневими групами (МВГ), а друга — концентровані нальоти БпЛА на окремі міста/області. Протягом другого тижня липня противник приділяє особливу увагу терору в Одесі та області.

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Нагадаю, що за перший тиждень червня показники нальотів РОВ становили 2 136 до 1 945.

Тобто, очевидно, що зменшення кількості нальотів зумовлене поступовим переходом російського виробництва на більш енерговитратні, трудомісткі та дорогі реактивні дрони, але цей ефект позначається на зменшенні кількості перехоплень.

Загалом за першу половину липня РОВ застосували 2 328 дронів, з яких було збито 2 050, або 88% від загальної кількості. Кінцеві статистичні дані суттєво погіршилися саме протягом другого тижня липня.

Очевидно, що розширення противником масштабів виробництва та застосування реактивних дронів стає для України одним із головних викликів 2026 року, нарівні з проблемою балістичних засобів терору.

Протягом другого тижня липня 2026 року РОВ застосували менше ракетних засобів ураження загалом, але водночас значно посилили запуски ракет Х-59/69 та Х-31П, зосередившись на ударах по Одесі та області.

Під час атак упродовж другого тижня липня противник застосував:

9М723 — 16 ракет, з яких було збито 5;

Х-59/69 — 18/14;

Х-31П – 6/0.

Зазначу, що це офіційні дані ПС ЗСУ, тоді як різні моніторингові групи наводять інші цифри, які також відрізняються між собою. Зокрема, йдеться про понад 30 ракет Х-59/69 та понад 10 ракет Х-31П. Я ж для ведення статистики використовую виключно офіційні дані, але не можу не згадати спостереження моніторингових груп.

Загалом за першу половину липня РОВ застосували таку кількість ракетних засобів терору:

9М723/KN-23/5В55 — застосовано 66 ракет, з яких було перехоплено 9;

Х-101 — 77/73;

3М14 "Калібр" — 14/14;

Х-59/69 — 26/23;

3М22 "Циркон" — 10/0;

Х-31П — 8/0.

Також привернуло увагу частішання використання РОВ як балістичних ракет ЗУР комплексів С-300 і С-400, а саме 5В55 і 48Н6ДМ, що може свідчити про виникнення проблем із формуванням достатнього боєкомплекту класичних 9М723. Очевидно, що 9М723 становитимуть накопичений боєкомплект під час майбутнього масованого, комбінованого удару, який, з урахуванням термінів планування та підготовки, має бути здійснений уже найближчим часом.

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