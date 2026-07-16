У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни атакують столицю балістикою, здійнявся дим
У ніч на 16 липня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Ворог запустив балістичні ракети по столиці, у мережі пишуть про сильну пожежу.
Сильні вибухи зокрема було чутно на лівому березі Києва, повідомила кореспондентка Фокусу. Повітряна тривога у той час була оголошена у низці центральних, східних та південних областей.
Близько 00:45 години Повітряні сили попередили, що у напрямку Києва зафіксовано балістичну ракету. У наступні хвилини були зафіксовані ще пуски швидкісних цілей на столицю.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив атаку на столицю. Він зазначив, що Київ опинився під ударом балістичних ракет росіян.
"Перебувайте в безпечних місцях! Ворог атакує місто балістикою!", — зазначив Ткаченко.
Журналіст Андрій Смолій повідомив, що у Києві почалася пожежа після атаки. Над містом здійнявся дим.
Близько 01:00 години ворог повторно запустив балістичні ракети на столицю. Повітряні сили попередили, що у напрямку Києва було зафіксовано ще щонайменше 4 ракети, після чого у місті знову прогриміли сильні вибухи.
Що відомо про наслідки ракетної атаки на Київ
Невдовзі мер Віталій Кличко інформував про перші наслідки ворожого обстрілу. За його даними, вони фіксуються у двох районах столиці — Дарницькому та Святошинському.
У Святошинському районі сталося влучання у складські приміщення. У Дарницькому зафіксовано падіння уламків ракети на території нежитлової забудови.
Через деякий час мер уточнив, що за іншою адресою в Дарницькому районі влучання в нежитлову будівлю. На місцях здійнялися пожежі.
Новина доповнюється…
Нагадаємо, 15 липня "Шахед" атакував АЗС на Житомирщині: Сергій "Флеш" припустив, що ворог міг застосувати ретранслятори у Білорусі.
Днями ворог також серед ночі атакував Київ балістичними ракетами: влада повідомляла про пожежі внаслідок ударів.