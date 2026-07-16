У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни атакують столицю балістикою, здійнявся дим

У ніч на 16 липня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Ворог запустив балістичні ракети по столиці, у мережі пишуть про сильну пожежу.

Сильні вибухи зокрема було чутно на лівому березі Києва, повідомила кореспондентка Фокусу. Повітряна тривога у той час була оголошена у низці центральних, східних та південних областей.

Близько 00:45 години Повітряні сили попередили, що у напрямку Києва зафіксовано балістичну ракету. У наступні хвилини були зафіксовані ще пуски швидкісних цілей на столицю.

Карта повітряних тривог станом на 00:50 годину

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив атаку на столицю. Він зазначив, що Київ опинився під ударом балістичних ракет росіян.

"Перебувайте в безпечних місцях! Ворог атакує місто балістикою!", — зазначив Ткаченко.

Відео дня

Журналіст Андрій Смолій повідомив, що у Києві почалася пожежа після атаки. Над містом здійнявся дим.

Близько 01:00 години ворог повторно запустив балістичні ракети на столицю. Повітряні сили попередили, що у напрямку Києва було зафіксовано ще щонайменше 4 ракети, після чого у місті знову прогриміли сильні вибухи.

Що відомо про наслідки ракетної атаки на Київ

Невдовзі мер Віталій Кличко інформував про перші наслідки ворожого обстрілу. За його даними, вони фіксуються у двох районах столиці — Дарницькому та Святошинському.

У Святошинському районі сталося влучання у складські приміщення. У Дарницькому зафіксовано падіння уламків ракети на території нежитлової забудови.

Через деякий час мер уточнив, що за іншою адресою в Дарницькому районі влучання в нежитлову будівлю. На місцях здійнялися пожежі.

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Нагадаємо, 15 липня "Шахед" атакував АЗС на Житомирщині: Сергій "Флеш" припустив, що ворог міг застосувати ретранслятори у Білорусі.

Днями ворог також серед ночі атакував Київ балістичними ракетами: влада повідомляла про пожежі внаслідок ударів.