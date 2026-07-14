У Києві пролунали сильні вибухи: столиця під ударом балістичних ракет, здійнялися пожежі

У ніч на 14 липня у Києві пролунала серія вибухів. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети.

Гучні вибухи зокрема було чутно на лівому березі Києва, повідомила близько 00:20 години кореспондентка Фокусу. У той час у столиці та низці північних, східних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

На тлі загрози повітряну тривогу оголосили у низці областей Фото: Скриншот

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив, що столиця опинилася під атакою балістичних ракет.

"Будьте в укриттях! Київ під ударом балістики", — зазначив Ткаченко.

Перед цим моніторингові канали і Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістики з північного напрямку. Повітряні сили також фіксували пуски ракет у напрямку Києва.

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У Києві пожежі після обстрілу

Через кілька хвилин Тимур Ткаченко повідомив, що у Голосіївському районі Києва зафіксовано пожежу. Згодом посадовець уточнив, що пожежі зафіксовані за двома адресами у цьому районі.

"У Голосіївському районі займання за двома адресами", — йдеться у повідомленні голови КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у Голосіївському районі пожежі фіксуються на території нежитлових будівель. Росіяни ударили по складських приміщеннях.

"У Голосіївському районі за двома адресами влучання в складські приміщення. Пожежі", — зазначив мер.

Згодом у КМВА додали, що наслідки ворожої атаки також зафіксовані у Дарницькому районі. Там палають автомобілі після російських ударів.

Інформації щодо інших наслідків атаки чи постраждалих на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 13 липня голова ОВА повідомив, що РФ атакувала Одесу дронами та ракетами: внаслідок обстрілу згоріли автобуси у місті.

Також під час нічної атаки 13 липня РФ влучила у житлову багатоповерхівку в Одесі.