"Шахед" атакував АЗС на Житомирщині: "Флеш" припустив використання ретрансляторів у Білорусі

Вранці 15 липня керований реактивний "Шахед" атакував АЗС у Малинській громаді Житомирської області. Внаслідок удару постраждали двоє людей.

Про це розповів радник міністра оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

За даними Сергія Флеша, атака сталася о 7:11. Інформація українських радіолокаційних станцій свідчить, що безпілотник летів уздовж кордону з Білоруссю, потім дістався Коростеня над трасою, після чого повернув і полетів уздовж залізниці до Малина.

“Така поведінка характерна для ручного керування БПЛА по камері”, — повідомив Флеш.

Відстань від місця атаки до кордону з Росією становить близько 260 кілометрів. За словами експерта, це занадто далеко для роботи прямого радіоканалу. Інших “Шахедів”, які могли б виконувати функцію ретрансляторів, у цей час у повітрі не було.

Відео дня

Відстань від місця атаки до кордону Білорусі

Флеш припустив, що для атаки могли використовувати ретранслятори на території Білорусі. Водночас він наголосив, що остаточні висновки мають зробити профільні служби та підрозділи після детального вивчення ситуації.

“Я також не виключаю, що ретранслятори можуть встановлюватися без відома влади Білорусі. Це робиться швидко й легко”, — зазначив експерт.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок удару по АЗС постраждали двоє людей. Їм надають допомогу в лікарні. На місці працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.

Нагадаємо, у травні 2026 року президент Володимир Зеленський попереджав про можливий новий наступ із території Білорусі. На той момент аналітики не спостерігали скупчення російських чи білоруських військ, однак звертали увагу на будівництво доріг та іншої інфраструктури, яку можна використати для забезпечення наступальних операцій.

Олександр Лукашенко зі свого боку неодноразово запевняв, що Білорусь не планує нападати на Україну. Водночас він погрожував відповіддю в разі так званої “провокації” та заявляв, що за необхідності Мінськ може розраховувати на підтримку російської армії.

Також Лукашенко повідомляв, що 25 травня зустрівся з представниками президента України. За його словами, під час зустрічі він запевнив їх, що не має наміру вступати у війну та виступає за мир.

Крім того, 19 червня Володимир Зеленський вимагав від Білорусі відключити чотири ретранслятори. Уже 24 червня з’явилася інформація про те, чи продовжує працювати російське обладнання, яке допомагає дронам-камікадзе “Шахед” атакувати північні області України.