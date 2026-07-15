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"Шахед" атаковал АЗС в Житомирской области: "Флеш" предположил, что в Беларуси используются ретрансляторы

АЗС в Малинской общине Житомирской области
В результате взрыва на АЗС пострадали два человека | Фото: Телеграмм Виталия Бунечко

Утром 15 июля управляемый реактивный "Шахед" атаковал АЗС в Малинской общине Житомирской области. В результате удара пострадали два человека.

Об этом рассказал советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").

По данным Сергея Флеша, атака произошла в 7:11. Информация украинских радиолокационных станций свидетельствует, что беспилотник летел вдоль границы с Беларусью, затем достиг Коростеня над трассой, после чего развернулся и полетел вдоль железной дороги к Малину.

"Такое поведение характерно для ручного управления БПЛА с помощью камеры", — сообщил Флеш.

Расстояние от места атаки до границы с Россией составляет около 260 километров. По словам эксперта, это слишком далеко для работы прямого радиоканала. Других "Шахедов", которые могли бы выполнять функцию ретрансляторов, в это время в воздухе не было.

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Расстояние от места атаки дрона до границы Беларуси
Расстояние от места нападения до границы Беларуси

Флеш высказал предположение, что для атаки могли использоваться ретрансляторы на территории Беларуси. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы должны сделать профильные службы и подразделения после тщательного изучения ситуации.

"Я также не исключаю, что ретрансляторы могут устанавливаться без ведома властей Беларуси. Это делается быстро и легко", — отметил эксперт.

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в результате удара по АЗС пострадали два человека. Им оказывают помощь в больнице. На месте работают спасатели и сотрудники специальных служб.

Напомним, в мае 2026 года президент Владимир Зеленский предупреждал о возможном новом наступлении с территории Беларуси. На тот момент аналитики не наблюдали скопления российских или белорусских войск, однако обращали внимание на строительство дорог и другой инфраструктуры, которую можно использовать для обеспечения наступательных операций.

Александр Лукашенко, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Беларусь не планирует нападать на Украину. В то же время он угрожал ответом в случае так называемой "провокации" и заявлял, что в случае необходимости Минск может рассчитывать на поддержку российской армии.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что 25 мая встретился с представителями президента Украины. По его словам, во время встречи он заверил их, что не намерен вступать в войну и выступает за мир.

Кроме того, 19 июня Владимир Зеленский потребовал от Беларуси отключить четыре ретранслятора. Уже 24 июня появилась информация о том, продолжает ли работать российское оборудование, которое помогает дронам-камикадзе "Шахед" атаковать северные области Украины.