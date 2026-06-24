Зеленский заявил, что Лукашенко отключил ретрансляторы: "Это — факт" (аудио)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые содействовали нанесению авиаударов "шахидами" Российской Федерации. Оборудование не работает с 22 июня.

На данный момент нет информации о том, отключила ли Беларусь ретрансляторы или демонтировала их, — сказал Зеленский в комментарии, опубликованном на Telegram-канале медиа "Новости Live". Данные о работе оборудования на белорусской территории поступили от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также от главы разведки.

"Очень много вопросов по поводу Беларуси: что там происходит, что с ретрансляторами, работают они или нет. По имеющейся информации, которую мне доложил Главком, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси", — заявил глава украинского государства.

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Президент уточнил, что данные о демонтаже уточняются, и что он "внимательно следит" за этим и получает ежедневные доклады.

"Это факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают", — слышно на короткой аудиозаписи.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пока не прокомментировал заявление Зеленского. На официальных ресурсах Минска появились публикации о совещании с главой Гомельской области, который выразил обеспокоенность вопросами безопасности в связи с ультиматумом Украины относительно ретрансляторов. В ответ Лукашенко заверил, что "не нужно волноваться и беспокоиться" и что Беларусь имеет "все необходимое для защиты от агрессора".

Кремль пока не отреагировал на заявление Киева о ретрансляторах, хотя 22 июня сообщалось, что Лукашенко приедет для консультаций с Путиным до истечения срока ультиматума (до пятницы, 26 июня).

Ультиматум Зеленского — подробности

Отметим, что 19 июня Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум в связи с ретрансляторами в Гомельской и Брестской областях, которые помогают "Шахедам" наносить удары по северным областям Украины. Глава государства заявил, что работают четыре комплекса и что у него были неформальные контакты с Минском, в ходе которых он требовал прекратить содействие российским ударам.

За сутки до ультиматума появилось интервью Лукашенко медиа "Аль-Арабия". Среди прочего, самопровозглашённый президент извинился перед Зеленским и при этом назвал его "молодым, неопытным, невоенным человеком", который руководит страной в условиях войны.

Напоминаем, что 24 июня белорусские СМИ сообщили, что последний случай передвижения "Шахедов" вдоль белорусской границы был зафиксирован 21 июня: Фокус собрал данные о том, когда РФ начала использовать этот маршрут. Между тем в мае командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что у него есть список из 500 целей на территории Беларуси и что он "держит его на карандаше".