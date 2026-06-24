"Шахеды" РФ три дня не летают вдоль границы с Беларусью: что говорит Лукашенко

С 21 июня Воздушные силы Украины перестали сообщать о том, что российские "Шахеды" летают вдоль границы с Беларусью, сообщили СМИ. Это произошло на третьи сутки после ультиматума президента Украины Владимира Зеленского самопровозглашенному диктатору Александру Лукашенко. Между тем Лукашенко только сегодня высказался по поводу "угроз" в ультиматуме.

В течение последних трёх суток россияне перестали запускать дроны-камикадзе "Шахед" вдоль белорусско-украинской границы, говорится в материале белорусского СМИ "Флагшток". СМИ ссылается на данные мониторинговых каналов и Воздушных сил ВСУ, которые в последний раз писали об этом 21 июня.

В материале уточняется, что последнее предупреждение о передвижении "шахидов" вдоль северной границы Украины поступило 21 июня. Дроны летели в Черниговской области в сторону Киева и Киевской области — в направлении Славутича и Козельца. "Флагшток" отметил, что полёты могли быть приостановлены из-за возможного демонтажа или остановки работы ретрансляторов, о которых Зеленский предупреждал Лукашенко. Между тем во время последнего инцидента 21 июня беспилотник залетел в город Турова в Гомельской области, оказавшись рядом с Давид-Городком: неизвестно, повернул ли аппарат затем на территорию Украины, говорится в материале.

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В мае такие случаи были массовыми, и журналисты рассказали о беспокойстве белорусов — жителей Лоевского района Гомельской области, под окнами которых регулярно гудели беспилотники ВС РФ, летевшие наносить удары по Украине.

Ультиматум Зеленского — движение "Шахидов" через Беларусь в мае Фото: Флагшток

23 июня Лукашенко заявил, что ожидает встречи с кремлевским диктатором Путиным. По его словам, будут обсуждаться вопросы, которые "не решило правительство", при этом он не упомянул ни Зеленского, ни ультиматума. На следующий день Лукашенко лично встретился с главой Гомельской области, которая фигурировала в предупреждении Украины: он заверил, что располагает "всеми средствами для защиты от агрессора".

Военно-воздушные силы ВСУ и украинские власти пока не сообщили, отреагировала ли Беларусь на ультиматум Зеленского и отключила ли ретрансляторы, позволяющие ВС РФ управлять "Шахедами".

Ультиматум Зеленского — ситуация с "Шахедами" и Беларусью

Между тем информация о полетах "Шахедов" вдоль границы с Беларусью регулярно публиковалась на канале "Суспільне Чернігів" на основе данных Воздушных сил. Поиск по каналу показывает, что первые два таких случая были зафиксированы в феврале 2026 года. После этого была пауза до апреля (один случай). Начиная с мая, российские "Шахеды" все чаще использовали северный маршрут во время воздушных атак: в мае — 9 раз, в июне — около 20. Последние инциденты июня — это 18 и 21 число: после этого командование не сообщало о такой угрозе.

Ультиматум Зеленского — информация о "Шахедах" и Беларуси 21 июня Фото: Скриншот

"Фокус" писал об ультиматуме Зеленского, содержание которого впервые было озвучено 19 июня, а затем подробно изложено 20 и 21 числа. Глава украинского государства обратился к Лукашенко и заявил, что ему следует отключить ретрансляторы, которые помогают "шахидам" РФ. Кроме того, Минску нужно перестать втягиваться в войну РФ и не помогать российской армии. Президент отметил, что из Беларуси поступает топливо (поставки выросли в 13 раз), а также работают десятки заводов, поставляющих компоненты для российского оружия. Зеленский отметил, что у Лукашенко есть неделя на отключение ретрансляторов (дедлайн 26–27 июня), иначе их отключит Украина.

Напоминаем, что 22 июня появилось заявление белорусской оппозиции, в котором говорилось о подготовке Беларуси к участию в войне РФ.