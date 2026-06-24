"Шахеди" РФ три дні не летять вздовж кордону Білорусі: що каже Лукашенко

З 21 червня Повітряні сили України перестали повідомляти, що російські "Шахеди" летять вздовж кордону з Білоруссю, написали медіа. Це сталось на третю добу після ультиматуму президента України Володимира Зеленського до самопроголошеного диктатора Олександра Лукашенко. Тим часом Лукашенко лише сьогодні висловився щодо "погроз" в ультиматумі.

Протягом останніх трьох діб росіяни перестали направляти дрони-камікадзе "Шахед" вздовж білорусько-українського кордону, ідеться у матеріалі білоруського медіа "Флагшток". Медіа посилається на дані моніторингових каналів та Повітряних сил ЗСУ, які востаннє про це писали 21 червня.

У матеріалі уточнюється, що останнє попередження про рух "Шахедів" вздовж північного кордону України з'явилось 21 червня. Дрони летіли у Чернігівській області у бік Києва та Київської області — у напрямку Славутича та Козельця. "Флагшток" зауважив, що польоти могли призупинитись через можливий демонтаж або зупинку роботу ретрансляторів, про які Зеленський попереджа Лукашенка. Тим часом під час останнього інциденту 21 червня безпілотник залетів до міста Турова у Гомельській області, опинився поруч з Давид-Городком: не відомо, чи апарат потім звернув на територію України, ідеться у матеріалі.

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У травні такі випадки були масовими, і журналісти розповіли про стурбованість білорусів — жителів Лоєвського району Гомельської області, під вікнами яких регулярно гули безпілотники ЗС РФ, які летіли бити по Україні.

Ультиматум Зеленського — рух "Шахедів" через Білорусь у травні Фото: Флагшток

23 червня Лукашенко заявив, що очікує на зустріч з кремлівським диктатором Путіним. З його слів, обговорять питання, які "не розв'язав уряд", і при цьому не згадав Зеленського та ультиматуму. Наступного дня Лукашенко особисто зустрівся з очільником Гомельської області, яка фігурувала у попередженні України: запевнив, що має "усі засоби для захисту від агресора".

Повітряні сили ЗСУ та українська влада поки не інформували, чи Білорусь відреагувала на ультиматуму Зеленського і чи вимкнула ретранслятори, які дають можливість ЗС РФ керувати "Шахедами".

Ультиматум Зеленського — ситуація з "Шахедами" та Білоруссю

Тим часом інформація про польоти "Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю регулярно публікувалась у каналі "Суспільне Чернігів" на основі даних Повітряних сил. Пошук у каналі показує, що перші два таких випадки зафіксували у лютому 2026 року. Після цього була пауза до квітня (один випадок). Починаючи з травня, російські "Шахеди" все частіше використовували північний маршрут під час повітряних атак: у травні — 9 разів, у червні — близько 20. Останні інциденти червня — це 18 та 21 число: після цього командування не писало про таку загрозу.

Ультиматум Зеленського — інформація про "Шахеди" та Білорусь 21 червня Фото: Скриншот

Фокус писав про ультиматум Зеленського, зміст якого вперше озвучили 19 червня, а потім деталізували 20 та 21. Глава української держави звернувся до Лукашенка та заявив, що йому слід вимкнути ретранслятори, які допомагають "Шахедам" РФ. Крім того, Мінську потрібно перестати втягуватись у війну РФ і не допомагати російській армії. Президент зауважив, що з Білорусі іде пальне (поставки зросли у 13 разів), і також працюють десятки заводів, які постачають компоненти для російської зброї. Зеленський зауважив, що у Лукашенка є тиждень на відключення ретрансляторів (дедлайн 26-27 червня), інакше їх вимкне Україна.

Нагадуємо, 22 червня з'явилась заява білоруської опозиції, яка розповіла про підготовку Білорусі до участі у війні РФ.